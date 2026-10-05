Frankreich rückt ins Zentrum einer möglichen neuen Euro-Krise. Steigende Renditen, hohe Schulden und politischer Widerstand gegen Sparmaßnahmen bilden eine gefährliche Mischung. André Stagge warnt, dass die Probleme der Währungsunion nie wirklich gelöst wurden. Jetzt könnte ausgerechnet eines ihrer wichtigsten Mitgliedsländer die Belastbarkeit der EZB testen. Eine auffällige Bewegung am Anleihemarkt nährt dabei einen brisanten Verdacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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