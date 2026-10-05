Rund ein Jahr ist es nun her, dass sich Continental (543900) von seinem Kunststoffgeschäft getrennt hat, welches jetzt unter dem Namen Aumovio (AUM0V1) an der Börse eigenständig notiert. Die Kursentwicklung der Conti-Aktie (543900) seit der Abspaltung ist positiv. Denn binnen Jahresfrist legte der Kurs um knapp 18 Prozent zu. Allerdings konnten die Jahreshöchststände zuletzt nicht gehalten werden. Das Conti-Papier bis auf 77,28 Euro im Sommer geklettert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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