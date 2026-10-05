DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

München (pta000/05.10.2026/12:21 UTC+2)

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 4. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 894.429 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 28.09.2026 XETRA 100.982 142,3315 CBOE DXE 31.301 141,7189 Aquis Exchange 7.465 142,3782 Turquoise Europe 7.952 141,8797 Summe 147.700 142,1797 29.09.2026 XETRA 130.059 145,3310 CBOE DXE 29.879 145,0078 Aquis Exchange 13.000 144,7486 Turquoise Europe 12.988 145,0447 Summe 185.926 145,2183 30.09.2026 XETRA 100.543 145,1099 CBOE DXE 45.902 144,5735 Aquis Exchange 20.000 144,4754 Turquoise Europe 19.968 144,4534 Summe 186.413 144,8394 01.10.2026 XETRA 120.074 142,9377 CBOE DXE 35.601 142,6049 Aquis Exchange 17.000 142,6711 Turquoise Europe 16.367 142,6349 Summe 189.042 142,8248 02.10.2026 XETRA 130.555 145,6755 CBOE DXE 24.879 145,6705 Aquis Exchange 14.956 145,6482 Turquoise Europe 14.958 145,6583 Summe 185.348 145,6712

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 4. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.185.415 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 05, 2026 06:21 ET (10:21 GMT)