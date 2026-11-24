In einem freundlichen Marktumfeld schlossen gestern (23.11.2026) per Xetra-Handelsende 38 der 40 DAX-Werte im Plus, während lediglich zwei Titel Abschläge hinnehmen mussten. In den aktuellen Aktien News stand vor allem ein Wert im Fokus: Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0 - Ticker: ENR) sicherte sich mit einem Kurssprung von 8,67 Prozent den Spitzenplatz im deutschen Leitindex, gefolgt von Infineon (+8,50 Prozent) und der Deutschen Bank (+6,33 Prozent).

Doch reicht dieser dynamische Befreiungsschlag für eine nachhaltige Trendwende? Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte (SMA) im Tages- und 4-Stunden-Chart liefert klare Antworten.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie

Tagesgewinner im DAX: Die Siemens Energy Aktie führt die DAX-Gewinnerliste per Xetra-Schluss (23.11.2026) mit einem deutlichen Plus von 8,67 % an.

Kritische Widerstandszone: Trotz Erholung über die 20-Tage-Linie (125,83 EUR) bleibt das übergeordnete Tageschart-Bild bis zu einem Ausbruch über die SMA50 (133,48 EUR) bärisch .

Richtungsentscheidung heute: Ein Rutsch unter die 4h-SMA50 (127,10 EUR) aktiviert erneutes Abwärtspotenzial in Richtung des Jahrestiefs.

Chartanalyse der Siemens Energy Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im großen Bild zeigt sich die Aktie weiterhin angeschlagen. Bereits Ende August wurde die langfristig bedeutende SMA200 (aktuell bei 152,51 EUR) im Zuge zunehmender Schwäche als Unterstützung aufgegeben. Zwar konnte sich das Papier im Anschluss kurzzeitig über die SMA20 (aktuell bei 125,83 EUR) (Hinweis: Tippfehler aus Ausgangstext korrigiert) schieben, doch an der SMA50 (aktuell bei 133,48 EUR) fehlte den Käufern die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch.

Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen drehte der Kurs wieder nach Süden ab. Auch eine Zwischenerholung Anfang Oktober nach einem Tief bei 117,00 EUR lief exakt an der SMA20 aus, was im weiteren Verlauf zu einem neuen Jahrestief führte.

Aktuelle Situation - Szenarien im Daily-Chart:

Bullisches Szenario: Nachdem die Aktie am vergangenen Freitag mit einem Abwärts-Gap unter die SMA20 gefallen war, schloss die gestrige Gegenbewegung diese Kurslücke vollständig und führte zu einem Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 (125,83 EUR). Bestätigt der heutige Handel dieses Niveau mit einer weiteren grünen Tageskerze, rückt die SMA50 bei 133,48 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Dort ist allerdings wieder mit ersten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Eine echte charttechnische Entspannung tritt erst bei einem bestätigten Tagesschluss über der SMA50 ein.

Bärisches Szenario: Bildet sich heute hingegen eine rote Tageskerze aus, dürfte die jüngste Erholung verpuffen und sich die Abwärtsbewegung wieder in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

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