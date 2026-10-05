Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es die zweite Option (die "zweite Option") im Rahmen seiner Optionsvereinbarung vom 3. Oktober 2025 (die "Optionsvereinbarung") mit Cadillac Ventures Inc. ("Cadillac" oder der "Optionsgeber") und Wyloo Ring of Fire Ltd. ("Wyloo") ausgeübt und damit die Beteiligung des Unternehmens am Wolframprojekt Burnt Hill (das "Burnt-Hill-Projekt" oder die "Liegenschaft") in New Brunswick, Kanada, von 71,58 % auf 80,28 % erhöht hat.

Gemäß der Optionsvereinbarung hielt Cadillac ursprünglich einen Anteil von 58 % am Burnt-Hill-Projekt, während Wyloo die restlichen 42 % hielt. Nexcel übte zunächst im Dezember 2025 die erste Option zum Erwerb von 51 % der 58-prozentigen Beteiligung von Cadillac aus, was einer Beteiligung von 29,58 % an der gesamten Liegenschaft entspricht (siehe Pressemitteilung vom 12. Dezember 2025).

Am 17. Februar 2026 schloss Nexcel den Erwerb der gesamten 42-prozentigen Beteiligung von Wyloo am Burnt-Hill-Projekt ab, wodurch sich der Gesamtanteil von Nexcel auf 71,58 % erhöhte (siehe Pressemitteilung vom 2. Februar 2026). Der Erwerb der 42-prozentigen Beteiligung von Wyloo erfolgte durch die Ausgabe von 3.931.094 Nexcel-Stammaktien und 6.250.000 nicht übertragbaren Warrants auf Stammaktien, die bis zum 17. Februar 2029 zu einem Preis von 0,90 $ ausgeübt werden können.

Durch die Ausübung der zweiten Option hat Nexcel nun weitere 15 % der ursprünglichen 58-prozentigen Beteiligung von Cadillac an der Liegenschaft erworben, was einer zusätzlichen Beteiligung von 8,70 % am gesamten Burnt-Hill-Projekt entspricht. Damit hält Nexcel nun insgesamt 80,28 % der Anteile an Burnt Hill, während Cadillac die restlichen 19,72 % hält.

Gemäß Abschnitt 3.2 der Optionsvereinbarung hat die Gesellschaft die zweite Option vor dem Jahrestag am 3. Oktober 2026 wie folgt ausgeübt:

durch eine Barzahlung in Höhe von 25.000 $ an Cadillac und

durch die Ausgabe von 253.742 Nexcel-Stammaktien an Cadillac mit einem angenommenen Wert von 200.000 $.

Die Optionsvereinbarung sieht vor, dass Nexcel nach Erfüllung dieser Bedingungen eine zusätzliche Beteiligung von 15 % in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht an Cadillacs ursprünglicher 58-prozentiger Beteiligung erhält, wodurch sich Nexcels Besitz dieses Anteils von 51 % auf 66 % erhöht.

Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals, erklärte: "Die Aufstockung der Beteiligung von Nexcel an Burnt Hill auf über 80 % ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Konsolidierung des Projekts unter dem Dach von Nexcel. Seit Abschluss der ursprünglichen Optionsvereinbarung haben wir unseren Anteil von ursprünglich 29,58 % auf heute 80,28 % erhöht und dabei die Exploration weiter vorangetrieben sowie das Gesamtpotenzial von Burnt Hill weiter ausgebaut. Da Nexcel gemäß der Optionsvereinbarung die Möglichkeit hat, die verbleibenden Anteile von Cadillac zu erwerben, hat das Unternehmen das Recht, eine 100-prozentige Beteiligung an dem Projekt zu erwerben, sofern die verbleibenden Optionszahlungen und Aktienemissionen abgeschlossen werden."

Ausbau und Konsolidierung des Burnt-Hill-Wolframprojekts

Das Burnt-Hill-Wolframprojekt von Nexcel hat sich seit dem Einstieg des Unternehmens in das Gebiet im Oktober 2025 erheblich weiterentwickelt. Durch eine Kombination aus schrittweisen Erwerben von Liegenschaften, der direkten Sicherung von Claims und einer zusätzlichen Optionsvereinbarung hat Nexcel sowohl seinen Anteil an der ursprünglichen Burnt-Hill-Liegenschaft als auch die Gesamtgröße seiner Liegenschaftsposition rund um die historische Wolframlagerstätte erweitert.

Am 24. März 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es sich weitere 4.137 Hektar Konzessionsgebiet rund um das Gebiet Burnt Hill direkt gesichert hat. Durch diese erste Claim-Sicherung vergrößerte sich die Gesamtfläche des Unternehmens im Gebiet Burnt Hill von rund 1.540 Hektar auf 5.677 Hektar.

Am 15. April 2026 kündigte Nexcel eine zweite Runde der direkten Claim-Sicherung an, die weitere 2.369 Hektar umfasste. Mit der zweiten Claim-Sicherung vergrößerte sich die Fläche des Burnt-Hill-Liegenschaftspakets auf rund 8.046 Hektar, was einer mehr als fünffachen Vergrößerung gegenüber der ursprünglich im Rahmen der Optionsvereinbarung vom Oktober 2025 erworbenen Liegenschaft entspricht.

Nexcel setzte seine Konsolidierungsstrategie am 29. Juni 2026 fort, als das Unternehmen eine separate Optionsvereinbarung mit einem Drittverkäufer abschloss, um im Gebiet Burnt Hill eine 100-prozentige Beteiligung an Claims über weitere rund 500 Hektar zu erwerben.

Insgesamt haben die ursprüngliche Burnt-Hill-Liegenschaft, die beiden von Nexcel direkt abgesteckten Claim-Pakete und die zusätzlichen Claims, die Gegenstand der Optionsvereinbarung vom Juni 2026 sind, das Burnt-Hill-Wolframprojekt auf rund 8.546 Hektar erweitert - eine Zunahme um rund 7.006 Hektar bzw. 455 % gegenüber der ursprünglichen Liegenschaft von 1.540 Hektar.

Das erweiterte Liegenschaftspaket ist etwa 5,5-mal so groß wie die ursprüngliche Burnt-Hill-Liegenschaft.

Dementsprechend verwendet das Unternehmen nun den Begriff "Burnt-Hill-Wolframprojekt", um das umfassendere konsolidierte Liegenschaftspaket zu beschreiben, das aus der ursprünglichen Burnt-Hill-Liegenschaft mit der historischen Wolfram-Molybdän-Mineralressource, den anschließend direkt von Nexcel gesicherten Claims sowie weiteren Claims besteht, die gemäß der Optionsvereinbarung vom Juni 2026 erworben werden.

Durch die Konsolidierung verfügt Nexcel nun über ein deutlich größeres Explorationsgebiet rund um die historische Burnt-Hill-Lagerstätte und kann das bekannte Mineralisierungssystem sowie weitere Explorationsziele in einem größeren geologischen Kontext auf Distriktebene untersuchen.

Datum Transaktion Erweiterte Fläche Burnt-Hill-Liegenschaftsposition 3. Oktober 2025 Ursprüngliche Burnt-Hill-Optionsvereinbarung - 1.540 ha Februar 2026 Erwerb der 42-prozentigen Beteiligung von Wyloo Erhöhung der Beteiligung 1.540 ha 24. März 2026 Von Nexcel gesicherte Claims 4.137 ha 5.677 ha 15. April 2026 Zweite Sicherung von Claims 2.369 ha 8.046 ha 29. Juni 2026 Separate Option für zusätzliche Claims 500 ha 8.546 ha

Qualifizierte Person

Graham Giles, P.Geo., Berater des Unternehmens und eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Liegenschaftspaket in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Bergbaujurisdiktionen auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO & Director

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die mögliche Ausübung der dritten und vierten Option sowie über die Fähigkeit des Unternehmens, eine 100-prozentige Beteiligung am Burnt-Hill-Projekt zu erwerben; den Zeitplan und den Abschluss der damit verbundenen Barzahlungen und Aktienemissionen; sowie den Zeitplan, den Umfang und die Ergebnisse der Explorations- und Verifizierungsarbeiten des Unternehmens, einschließlich seines Diamantbohrprogramms für 2026. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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