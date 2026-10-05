Genehmigungsturbo zündet: RUA Gold meldet spektakuläre Gold-Antimon-Treffer!

Karte der aktiven Explorationsprojekte von RUA Gold; Quelle RUA Gold

Die geologischen Vorgaben sind vielversprechend: Diese Struktur konnte bereits über 1.400 Meter nach Norden verfolgt und bis in Tiefen von über 500 Metern durchschnitten werden. Die laufenden Infill-Bohrungen (Bestimmungsbohrungen) weisen wiederholt auf hochgradige "Shoots" (Erzschläuche) hin, die flach nach Norden einfallen und in regelmäßigen Abständen von 40 bis 60 Metern auftreten.

Das absolute Highlight für Investoren liefern die Analyseergebnisse aus den jüngsten Bohrkernen, bei denen zudem sichtbares Gold nachgewiesen wurde. Solche Funde untermauern das exzellente Potenzial des Systems.

Die stärksten Bohr-Ergebnisse im Überblick (Goldäquivalent):

Highlights der jüngsten Bohrungen auf Auld Creek; Quelle: RUA Gold

Laut RUA-GOLD-CEO Robert Eckford bestätigen diese Funde die hochgradige Natur des Systems und rechtfertigen die Strategie, das Projekt rasch in Richtung Erschließung zu treiben.

RUA GOLD drückt aufs Tempo: Fast-Track-Antrag im Oktober

Parallel zur reinen Exploration arbeitet RUA GOLD intensiv an der Ressourcenaufwertung. Das Unternehmen gibt an, dass die Umwandlungsrate von abgeleiteten (Inferred) zu angezeigten (Indicated) Ressourcen bei starken 70 Prozent liegt.

Diese Daten fließen direkt in die anstehende Pre-Feasibility Study (PFS) ein, für die wichtige Vorarbeiten wie geotechnische und metallurgische Tests weitgehend abgeschlossen sind. Der spannendste Katalysator für Investoren steht jedoch im regulatorischen Bereich an: Auld Creek wurde bereits im Juli 2026 für das beschleunigte "Fast-Track-Approvals"-Verfahren Neuseelands zugelassen. Den vollständigen Antrag dafür will RUA GOLD noch im Oktober 2026 einreichen. Ein erfolgreicher Prozess könnte die Genehmigungszeiten des Projekts drastisch verkürzen.

Mit über 120.000 Hektar an Genehmigungsflächen ist RUA GOLD der dominierende Player im historischen Reefton Gold District, der in der Vergangenheit bereits über 2 Millionen Unzen Gold bei Durchschnittsgehalten von 9 bis 50 g/t produziert hat. Mit starken Bohrdaten im Rücken und dem Fast-Track-Verfahren vor der Brust stehen Investoren bei Auld Creek vor ereignisreichen Monaten.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA78109M2067