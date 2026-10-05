Genehmigungsturbo zündet: RUA Gold meldet spektakuläre Gold-Antimon-Treffer!

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RUA GOLD bringt Auld Creek mit hochgradigen Gold-Antimon-Treffern und wachsender Ressource voran - Fast-Track-Antrag und PFS könnten das vierte Quartal zum Schlüsselzeitraum machen.
RUA GOLD (TSX: RUA; NZX: RGI; WKN: A40QYC) treibt die Entwicklung auf seinem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek in Neuseeland mit hohem Tempo voran. Die laufenden Ressourcenbohrungen bestätigen die Beständigkeit der Erzkörper, während das Mineralisierungssystem in die Tiefe und entlang des Streichens weiterhin völlig offen ist und damit weiter wächst.
Flankierend dazu zielt das Management auf zwei entscheidende Meilensteine ab: den Antrag für das neuseeländische Fast-Track-Genehmigungsverfahren im Oktober 2026 und die Vorlage einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) im Dezember.
Auld Creek: Vier Bohranlagen jagen das Gold-Antimon-System
Auf dem Auld-Creek-Projekt, das sich bei Reefton auf der Südinsel befindet, drehen sich derzeit vier Bohrgeräte. Der Fokus liegt klar auf der Erweiterung der Ressource, mit dem Ziel, noch im vierten Quartal 2026 ein Update zu liefern. Im Zentrum der Arbeiten steht die sogenannte Fraternal-Struktur, eine große, gefaltete Formation, die das wertvolle Gold und Antimon beherbergt.
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