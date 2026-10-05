Mit SYONICS hat die Ammerländer einen neuen Plattformanbieter gestartet. Das Unternehmen bietet Versicherern und Assekuradeuren eine cloudbasierte Plattform, die bestehende Systeme integriert und eine schrittweise Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und IT-Strukturen ermöglicht. Die Ammerländer Versicherung ist mit einem neuen Plattformanbieter an den Start gegangen. Das Unternehmen SYONICS aus Westerstede wendet sich mit seiner cloudbasierten Plattform an Versicherer und Assekuradeure. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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