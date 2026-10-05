Bis 2030 sollen KI und Automatisierung beim Bonner Konzern jährlich rund 2,5 Milliarden Euro an indirekten Kosten einsparen. Zugleich soll der KI-Umsatz mit Firmenkunden außerhalb der USA auf 800 Millionen Euro steigen. An der Börse fällt das Echo bislang verhalten aus.Die Deutsche Telekom hat ein deutlich höheres Sparziel ausgegeben. Durch Künstliche Intelligenz und Automatisierung sollen die indirekten jährlichen Kosten im Konzern bis 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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