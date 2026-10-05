Nürnberg (ots) -Die technische Störung bei den Online-Services der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist behoben. Seit Samstagabend, 3. Oktober 2026, stehen die Online-Services wieder wie gewohnt zur Verfügung.Die Bundesagentur für Arbeit bedauert die damit verbundenen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten für ihre Kundinnen und Kunden.Technische Störung in den eigenen SystemenGrund für die vorübergehenden Funktionseinschränkungen war eine technische Störung in den eigenen IT-Systemen der Bundesagentur für Arbeit. Die Ursache wurde behoben. Ein Hacker-Angriff konnte als Ursache gänzlich ausgeschlossen werden.Keine Nachteile für betroffene Kundinnen und KundenKundinnen und Kunden, die während des Zeitraums erforderliche Meldungen nicht über die Online-Services vornehmen konnten, entstehen daraus keine Nachteile. Dies gilt auch für leistungsrechtliche Folgen, beispielsweise Sperrzeiten.Für den Zeitraum 30.9 bis 4.10 sind Nachmeldungen möglichSollten Kundinnen und Kunden in der Zeit vom Mittwoch, 30. September 2026 bis einschließlich Sonntag, 04.10.2026 erfolglos versucht haben, Meldungen wie z.B. Arbeitsuchend-Meldungen über unsere Online Services abzugeben, können sich Betroffene auf die technische Funktionseinschränkung berufen. Sie sollten dies bei der telefonischen oder persönlichen Kontaktaufnahme in dieser Woche entsprechend darstellen.Die BA bittet Kundinnen und Kunden, erforderliche Meldungen bis Freitag, 09.Oktober vorzunehmen.Die Bundesagentur für Arbeit dankt ihren Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6365028