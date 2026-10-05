Weinstadt (ots) -Hohe Vertragszahlen allein machen noch keine gute D2D-Agentur aus. Für Stadtwerke zählt ebenso, wie viele Abschlüsse Bestand haben, wie Verkäufer an der Haustür auftreten und ob der eigene Name dabei geschützt wird. Doch woran lässt sich bereits vor Projektbeginn erkennen, ob ein Vertriebspartner diese Anforderungen erfüllt?Für Stadtwerke und Energieversorger kann der persönliche Vertrieb ein wirkungsvoller Weg sein, um neue Kunden zu gewinnen. Gerade an der Haustür entsteht ein direkter Kontakt, in dem Produkte erklärt, Fragen beantwortet und Verträge abgeschlossen werden können. Für den Versorger zählt dabei allerdings nicht nur, wie viele Abschlüsse am Ende auf dem Papier stehen. Werden Verträge kurze Zeit später widerrufen, entstehen Rückabwicklungen und zusätzliche interne Belastungen. Noch problematischer sind Gespräche, in denen Kunden mit Druck konfrontiert werden, falsche Aussagen erhalten oder auf unprofessionell auftretende Verkäufer treffen. Weil der Kontakt unmittelbar mit dem beauftragenden Stadtwerk verbunden ist, können solche Erfahrungen auch das Vertrauen in den Versorger beeinträchtigen. "Die falsche D2D-Agentur kostet ein Stadtwerk im Zweifel nicht nur einzelne Verträge. Wenn Kunden schlechte Erfahrungen an der Haustür unmittelbar mit dem Versorger verbinden, steht auch dessen Vertrauen bei den Kunden auf dem Spiel", erklärt Panagiotis Koskeridis von der Dynamic Directsales GmbH."Ein guter D2D-Partner muss beides zusammenbringen: hohe Abschlusskraft und die Qualität, die dafür sorgt, dass diese Verträge auch Bestand haben. Das gelingt nur mit Mitarbeitern, die sorgfältig ausgebildet werden, professionell auftreten und wissen, welche Verantwortung sie im Namen des Stadtwerks tragen", erklärt Panagiotis Koskeridis. Als Geschäftsführer der Dynamic Directsales GmbH setzt er genau an dieser Verbindung von Vertriebsleistung und Qualität an. Das Unternehmen übernimmt den Door-to-Door-Vertrieb für Stadtwerke und Energieversorger und ist dabei im direkten Kundenkontakt für Strom, Gas und Glasfaser tätig. Dabei zählt für Panagiotis Koskeridis nicht allein, wie viele Verträge ein Vertriebsteam abschließt, sondern auch, wie diese zustande kommen und wie viele davon tatsächlich Bestand haben. Die Dynamic Directsales GmbH setzt deshalb auf eine sorgfältige Ausbildung ihrer Mitarbeiter, ein professionelles Auftreten beim Kunden und eine laufende Qualitätskontrolle. Wie sich diese Arbeitsweise auf die Beständigkeit der Abschlüsse auswirkt, zeigt eine Widerrufsquote von unter fünf Prozent.Warum hohe Abschlusszahlen allein wenig aussagenWie erfolgreich eine D2D-Agentur tatsächlich arbeitet, lässt sich nicht allein an der Zahl neu geschriebener Verträge ablesen. Für Stadtwerke wird das Vertragsvolumen vor allem dann relevant, wenn die gewonnenen Abschlüsse auch Bestand haben. Werden viele davon kurze Zeit später widerrufen, entstehen nicht nur Rückabwicklungen und zusätzlicher interner Aufwand, auch die Qualität der vorausgegangenen Kundengespräche muss hinterfragt werden.Bei der Auswahl einer D2D-Agentur lohnt sich daher ein genauer Blick darauf, wie Vertragszahlen zustande kommen. "Für mich zeigt sich gute Vertriebsleistung nicht darin, möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Sie zeigt sich darin, dass der Kunde weiß, wofür er sich entschieden hat, und das Stadtwerk am Ende einen Auftrag erhält, mit dem es tatsächlich weiterarbeiten kann", erklärt Panagiotis Koskeridis von der Dynamic Directsales GmbH. Wie belastbar diese Ergebnisse sind, hängt dabei auch von den Prozessen hinter dem eigentlichen Verkauf ab. Dazu gehört etwa, wie Mitarbeiter auf Kundengespräche vorbereitet werden, welche Anforderungen für die Gesprächsführung gelten und wie die Ergebnisse anschließend kontrolliert werden.Versorgererfahrung zeigt sich in der Qualität des KundenkontaktsWie professionell eine D2D-Agentur im direkten Kundenkontakt arbeitet, hängt auch davon ab, wie vertraut sie mit den besonderen Anforderungen von Stadtwerken und Energieversorgern ist. Denn an der Haustür geht es nicht allein darum, ein Produkt überzeugend zu vermitteln. Die Mitarbeiter treten im Auftrag des Versorgers auf und müssen dessen Produkte sicher erklären, Fragen der Kunden beantworten und professionell auftreten können. Für Stadtwerke lohnt sich deshalb ein genauer Blick darauf, ob ein potenzieller Partner diese Kundenschnittstelle bereits aus der Praxis kennt. Die Dynamic Directsales GmbH arbeitet unter anderem für TWS - Technische Werke Schussental, Stadtwerke Ludwigsburg, Stadtwerke Neumünster, Sachsen Energie, Stadtwerke Mühlacker, Stadtwerke Böblingen und Enni und bringt damit Erfahrung aus unterschiedlichen Versorgerprojekten mit.Wie sich diese Erfahrung im einzelnen Kundengespräch niederschlägt, entscheidet sich allerdings schon lange vor dem ersten Klingeln an der Haustür. Mitarbeiter müssen sorgfältig ausgewählt und auf Produkte, Gesprächsführung und den Umgang mit Einwänden vorbereitet werden, bevor sie eigenständig für einen Auftraggeber auftreten. Ebenso wichtig ist die praktische Begleitung neuer Kräfte, damit Unsicherheiten oder Fehler nicht erst auffallen, wenn bereits Beschwerden entstanden sind. Bei der Dynamic Directsales GmbH gehören deshalb neben der qualitativen Ausbildung auch registrierte Ausweise und offizielle Partnerkleidung zum Einsatz, sodass für Kunden von Beginn an erkennbar ist, wer vor ihnen steht und in wessen Auftrag das Gespräch geführt wird.Was eine D2D-Agentur vor Projektbeginn beantworten können sollteWie eine D2D-Agentur ihre Mitarbeiter ausbildet, begleitet und kontrolliert, zeigt sich im späteren Kundenkontakt. Für Stadtwerke stellt sich allerdings schon vorher die Frage, wie sie erkennen können, ob ein potenzieller Partner diese Qualität tatsächlich gewährleisten kann. Mögliche Vertragsvolumina und Referenzen geben darauf allein noch keine ausreichende Antwort. Aussagekräftiger ist es, wenn eine Agentur nachvollziehbar erklären kann, wie ihre Vertriebsarbeit organisiert ist, wie sie die Qualität der Kundengespräche kontrolliert und mit welchen Maßnahmen sie dafür sorgt, dass abgeschlossene Verträge möglichst Bestand haben. So wird bereits vor der Beauftragung sichtbar, welche Prozesse hinter den versprochenen Ergebnissen stehen.Dabei geht es jedoch nicht nur darum, wie professionell eine Agentur grundsätzlich aufgestellt ist, sondern auch darum, ob ihre Arbeitsweise zu den Anforderungen des jeweiligen Stadtwerks passt. Welche Vorgaben etwa bei Compliance, Datenschutz, Vertragsgestaltung und Qualität einzuhalten sind, sollte deshalb vor Projektbeginn individuell geklärt und mit den bestehenden Prozessen der Agentur abgeglichen werden. Für die Partnerwahl entsteht dadurch ein deutlich vollständigeres Bild: Nicht das größte versprochene Vertragsvolumen gibt den Ausschlag, sondern die Frage, ob nachvollziehbar ist, wie diese Abschlüsse zustande kommen und wie ihre Qualität im laufenden Vertrieb gesichert wird.Warum die Wahl der D2D-Agentur über den Vertrieb hinausgehtEine Zusammenarbeit im Door-to-Door-Vertrieb ist für Stadtwerke nicht auf einzelne Kampagnen oder kurzfristige Vertragsziele beschränkt. Damit ein externer Partner dauerhaft eingesetzt werden kann, muss seine Arbeitsweise auch im täglichen Vertrieb verlässlich zu den Anforderungen des Auftraggebers passen. Gerade bei größeren oder länger laufenden Projekten wird damit entscheidend, ob vereinbarte Standards nicht nur zum Start funktionieren, sondern kontinuierlich eingehalten werden.Für die Dynamic Directsales GmbH bildet dieses Verständnis die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Stadtwerken und Energieversorgern. Vertriebsleistung soll sich dabei mit einer Umsetzung verbinden, auf die sich der Auftraggeber auch im laufenden Projekt verlassen kann. "Wer für ein Stadtwerk von Tür zu Tür geht, trägt in diesem Moment auch dessen Namen nach außen. Dieses Vertrauen muss man sich nicht nur mit guten Zahlen verdienen, sondern bei jedem einzelnen Kundenkontakt", fasst Panagiotis Koskeridis zusammen.Sie möchten Door-to-Door-Vertrieb für Ihr Stadtwerk oder Ihren Energieversorger nutzen und dabei Abschlusskraft mit einer professionellen Umsetzung verbinden? Dann melden Sie sich jetzt bei Panagiotis Koskeridis von der Dynamic Directsales GmbH (https://dynamic-directsales.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:Dynamic Directsales GmbHVertreten durch: Panagiotis KoskeridisE-Mail: info@dynamic-directsales.deWebsite: https://dynamic-directsales.de/Original-Content von: Dynamic Directsales GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183570/6365026