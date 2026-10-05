US-Forscher:innen haben eine smarte Tapete entwickelt, die aus der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen Strom erzeugen kann. Das Ganze soll immerhin reichen, um Sensoren zu betreiben. Durch Duschen oder Atmen lässt sich die Stromerzeugung ankurbeln. Die Idee, aus Luftfeuchtigkeit Strom zu erzeugen, ist nicht neu, könnte aber gerade in Innenräumen mit einer meist konstanten Luftfeuchtigkeit eine sinnvolle Option darstellen. Bisher gab es allerdings kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n