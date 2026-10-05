Lars Hinrichs saß über zehn Jahre im Aufsichtsrat der Telekom. In dieser Zeit habe es im Mobilfunk keine echte Innovation gegeben. Mit Simsalasim will er das ändern - und damit vielleicht sogar zum "One-Person-Unicorn" werden. Wer regelmäßig international reist, kennt das Problem: Außerhalb der EU sind Anrufe und Datenvolumen plötzlich nicht mehr im Mobilfunkvertrag enthalten. Das Verschicken von Urlaubsfotos, das Checken von E-Mails oder das Googeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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