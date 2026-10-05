Im Profil- oder Benutzerordner unter Windows sind zahlreiche persönliche Dateien, Dokumente und Einstellungen von Nutzer:innen gespeichert. Bisher gestaltete sich der Zugriff einigermaßen schwierig. Ein neuer Shortcut in Windows 11 soll das ändern. Bei Windows-11-Updates konzentriert sich Microsoft meist auf die Einführung neuer KI-Funktionen. Mit einem kommenden Update für die aktuelle Version des Microsoft-Betriebssystems könnte bald ein kleiner, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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