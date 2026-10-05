Mannheim (ots) -Eine Immobilie zu kaufen und zu vermieten gilt vielen Menschen als attraktiv - und gleichzeitig als kompliziert, zeitaufwendig und riskant. Genau dieser Widerspruch hält die meisten davon ab, den entscheidenden Schritt zu gehen. Der Finanzexperte Kevin Eskandary hat mit seinem Unternehmen Eskandary Finanzkonzepte GmbH ein Konzept entwickelt, das Anlegerinnen und Anlegern genau diese Hürden abnimmt: den Kauf und die vollständige Verwaltung einer vermieteten Immobilie als planbare, weitgehend passive Kapitalanlage.Warum die meisten Menschen vor Immobilien zurückschrecken"Die meisten Menschen wissen, dass Immobilien eine lukrative Geldanlage sein können. Trotzdem besitzen nur wenige tatsächlich eine vermietete Immobilie", beobachtet Kevin Eskandary in seiner täglichen Beratungspraxis. Der Grund liegt selten am fehlenden Interesse, sondern am fehlenden Wissen und an der Angst vor Verantwortung: Welche Lage ist wirklich sinnvoll? Wie finde ich die passende Finanzierung? Was, wenn der Mieter Probleme macht? Ein einziger Fehler bei der Auswahl kann schnell einen fünf- bis sechsstelligen finanziellen Schaden bedeuten - ein Risiko, vor dem viele potenzielle Investoren zurückschrecken.Ein Rundum-Service von der Auswahl bis zur laufenden VerwaltungGenau an dieser Stelle setzt der Service der Eskandary Finanzkonzepte GmbH an. Statt Kundinnen und Kunden mit der komplexen Umsetzung allein zu lassen, übernimmt das Team von Kevin Eskandary den gesamten Prozess:- Schulung und Einschätzung: Zunächst wird die individuelle finanzielle Situation analysiert und die Kundschaft für das Thema Immobilien sensibilisiert - inklusive eines geschulten Blicks dafür, welche Objekte wirklich als Kapitalanlage geeignet sind.- Objektauswahl im Offmarket: Auf Basis der individuellen Vorgaben wählt das Team passende, bereits vermietete Immobilien aus - häufig, bevor diese überhaupt öffentlich zum Verkauf angeboten werden.- Besichtigung und Finanzierung: Termine werden koordiniert, mehrere hundert Banken hinsichtlich der Finanzierungskonditionen verglichen und ein passender Notar organisiert.- Laufende Verwaltung: Nach dem Kauf übernimmt das Team sämtliche Aufgaben rund um die Vermietung - von Nebenkostenabrechnungen bis zum Kontakt mit Mieterinnen und Mietern."Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden zwar Eigentümer sind, aber mit dem Alltag der Immobilie nichts zu tun haben", fasst Kevin Eskandary das Konzept zusammen. Nach Abzug aller Kosten und der Mieteinnahmen liegt der monatliche Eigenanteil je nach individuellem Fall meist bei etwa 150 bis 250 Euro - für ein Investment, das über Jahrzehnte Vermögen aufbaut.Warum sich das Ganze wirklich lohntVermietete Immobilien profitieren nach Einschätzung von Kevin Eskandary gleich doppelt: durch die Wertentwicklung des Objekts und durch laufende Mieteinnahmen, die sich - anders als klassische Sparzinsen - tendenziell nur in eine Richtung bewegen. Hinzu kommt der sogenannte Hebeleffekt: Weil ein Großteil des Kaufpreises über eine Bank finanziert wird, entfällt die Wertsteigerung nicht nur auf das eingesetzte Eigenkapital, sondern auf den gesamten Immobilienwert. "Das eigene Kapital vervielfacht sich dadurch oft deutlich stärker, als es bei anderen Geldanlagen der Fall wäre", erklärt der Experte.Auch steuerlich bietet eine vermietete Immobilie erhebliche Vorteile gegenüber einem selbstgenutzten Eigenheim: Zinsen, Renovierungskosten und die Abschreibung des Gebäudewerts lassen sich geltend machen. Wird die Immobilie mindestens zehn Jahre gehalten, ist ein späterer Verkaufsgewinn zudem vollständig steuerfrei.Risiken werden von Anfang an minimiertMietnomaden, Mietausfall oder Leerstand - die klassischen Sorgen von Immobilienbesitzern begegnet die Eskandary Finanzkonzepte GmbH bereits bei der Objektauswahl. Da überwiegend bereits vermietete Wohnungen erworben werden, lässt sich das bisherige Mietverhalten realistisch einschätzen. Zusätzlich bietet das Unternehmen optional eine Absicherung gegen Mietausfall und Rechtskosten an. "Die richtige Auswahl vor dem Kauf erspart unseren Kunden die meisten Probleme, die andere Vermieter erleben", so Kevin Eskandary.Der erste Schritt zur eigenen KapitalanlageDer Einstieg beginnt mit einem unverbindlichen und kostenlosen Informationsgespräch von rund 30 Minuten. Darin schauen Kevin Eskandary und sein Team gemeinsam mit den Interessentinnen und Interessenten unverbindlich und kostenfrei, wo sie aktuell stehen, ob und wie eine vermietete Immobilie als Kapitalanlage realistisch umsetzbar ist und ob eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll ist - unabhängig davon, ob bereits Eigenkapital vorhanden ist oder der Einstieg gerade erst geplant wird.Kevin Eskandary und sein Team helfen Anlegerinnen und Anlegern dabei, eine vermietete Immobilie als planbare, weitgehend passive Kapitalanlage zu nutzen - von der Auswahl über die Finanzierung bis zur vollständigen, stressfreien Verwaltung.Pressekontakt:Eskandary Finanzkonzepte GmbHHerr Kevin EskandaryRheintalbahnstr. 3568199 MannheimDeutschlandT: +49 / (0) 621 978 045 51E-Mail: info@eskandary.deWeb: www.eskandary.deOriginal-Content von: Eskandary Finanzkonzepte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183497/6365037