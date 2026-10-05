Sie kennen sicher alle diese roten Doppelstockbusse, mit denen man als Tourist in großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder auch München auf Stadtrundfahrt gehen kann - mit beinahe beliebigen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten: Hop-on-Hop-off, wie es meistens heißt. Ganz ähnlich können Anleger am 7. Oktober 2026 auf dem virtuellen International Investment Forum (IIF) vorgehen. Insgesamt 20 Unternehmen präsentieren auf dem mittlerweile 20. IIF in Slots von jeweils 30 Minuten ihr Geschäftsmodell und stehen für eine Frage-Antwort-Runde (durchgehend auf Englisch) parat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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