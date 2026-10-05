5. Oktober 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich, einen aktuellen Bericht über die Explorations- und Ressourcenbohrungen im Rahmen seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das "Auld-Creek-Projekt") in Reefton, Neuseeland, vorzulegen.
Die laufenden Ressourcenbohrungen auf Auld Creek belegen weiterhin eine starke Kontinuität der hochgradig mineralisierten Erzfälle, wobei die Mineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe noch offen ist. Nach der im Juli 2026 erfolgten Ankündigung des Unternehmens[i], dass Auld Creek im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens als gelistetes Projekt anerkannt wurde, liegt RUA GOLD weiterhin im Zeitplan, um im Oktober 2026 seinen Hauptantrag einzureichen und im Dezember 2026 eine Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") zu veröffentlichen.[ii]
Wichtigste Punkte:
- Vier Bohrgeräte setzen die Ressourcenbohrungen im weiter wachsenden Auld-Creek-System fort, das sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe weiterhin offen ist.
- Bei den jüngsten Bohrungen wurden erneut hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungen durchteuft, darunter schmale Zonen mit außergewöhnlichen Goldgehalten in den Bohrlöchern ACDDH127 und ACDDH130: 0,3 m mit 43,6 g/t Au (>1 oz/t Au) bzw. 0,3 m mit 69,2 g/t Au (>2 oz/t Au). In den Bohrkernen ist weiterhin sichtbares Gold erkennbar.
- Zu den wichtigsten Untersuchungsergebnissen der Bohrungen auf Auld Creek zählen:
- ACDDH121: 11,7 m mit 5,0 g/t AuEq2 (4,1 g/t Au & 0,4 % Sb) ab 365 m
- ACDDH123A: 2,2 m mit 34,6 g/t AuEq2 (10,3 g/t Au & 11,3 % Sb) ab 228 m
- ACDDH123B: 5 m mit 7,4 g/t AuEq2 (4,8 g/t Au & 1,2 % Sb) ab 236 m
- ACDDH127: 6,6 m mit 24,9 g/t AuEq2 (10,5 g/t Au & 6,7 % Sb) ab 359 m
- Einschließlich 0,3 m mit 43,6 g/t Au und 33,3 % Sb
- ACDDH130: 6,3 m mit 14,4 g/t AuEq2 (13,7 g/t Au & 0,3 % Sb) ab 208 m
- Einschließlich 0,3 m mit 69,2 g/t Au
- Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der flach abfallenden mineralisierten Erzfälle in Streichrichtung. Mehrere Erzfälle in der Tiefe, die sich in Abständen von etwa 40 m wiederholen, untermauern das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum nach Norden und in die Tiefe.
- Vier Bohrgeräte sind nach wie vor der Erschließung der Ressourcen im Vorfeld einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung zugewiesen, die für das 4. Quartal 2026 geplant ist.
- Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um im Oktober 2026 seinen Hauptantrag im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens einzureichen.
Robert Eckford, CEO des Unternehmens, erklärte: "Diese jüngsten Ergebnisse und die anhaltenden Funde von sichtbarem Gold unterstreichen den hochgradigen Charakter der Mineralisierung und das Wachstumspotenzial von Auld Creek. Die Kontinuität der hochgradigen Erzfälle und die sich wiederholenden Mineralisierungen in der Tiefe stärken unsere Zuversicht hinsichtlich des Potenzials für ein weiteres Ressourcenwachstum.
Da vier Bohrgeräte die Ressourcenentwicklung weiter vorantreiben, streben wir für das 4. Quartal eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung an. Wir liegen nach wie vor im Zeitplan, unseren Antrag im Rahmen des Fast-Track-Genehmigungsverfahrens im Oktober einzureichen."
Abbildung 1: Highlights der jüngsten Bohrungen auf Auld Creek - Längsschnitt der Fraternal-Struktur
AKTUELLES ZUR EXPLORATION AUF AULD CREEK
Die Bohrungen liefern weiterhin überzeugende Hinweise auf eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource; die Fraternal-Struktur (eine bedeutende synklinale, gescherte Faltenstruktur), welche die Mineralisierung beherbergt, wurde in einer Tiefe von über 500 Metern durchteuft und erstreckt sich den Bohrungen zufolge über mehr als 1.400 Meter in nördlicher Richtung.
Infill-Bohrungen entlang der Fraternal-Struktur bestätigen Erzfälle mit hochgradiger Mineralisierung, die flach bis mäßig nach Norden abfallen und sich in Abständen von etwa 40-60 m in der Tiefe wiederholen. Das derzeitige Verhältnis der Umwandlung von abgeleiteten zu angezeigten Ressourcen beträgt mehr als 70 % und verbessert sich mit jeder erfolgreichen Bohrung.
Derzeit werden in nördlicher Richtung weitere Bohrungen niedergebracht, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu erweitern. Eine Untersuchung des Potenzials in der Tiefe ist für das 4. Quartal 2026 vorgesehen.
Das aktive Bohrprogramm zur Erkundung der Ressource umfasst die gesamte Bandbreite der für die Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) erforderlichen geotechnischen und metallurgischen Untersuchungen, einschließlich Hydrologie, Gesteinsfestigkeit, spezifischem Gewicht und Charakterisierung der Erzzonen. Die Arbeiten im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Fast-Track-Antrag und der Einreichung der erforderlichen NI-43-101-Berichte sind weitgehend abgeschlossen.
Abbildung 2: Hochgradiges Au und Sb aus ACDDH127 und ACDDH130.
Tabelle 1: Signifikante Abschnitte aus den jüngsten Bohrungen bei Auld Creek.
Bohrloch ID
Von (m)
Bis (m)
Abschnitt (m)
Wahre Mächtigkeit
(m)
Au (g/t)
Sb %
Einschließlich
ACDDH121
365,5
377,2
11,7
4,9
4,1
0,4%
5m @ 6,5g/t Au & 2m @ 1,7% Sb
ACDDH123A
228
230,2
2,2
0,6
10,3
11,3%
ACDDH123B
236
241
5
1,3
4,8
1,2%
ACDDH124
209,1
219,5
10,4
9,3
1,3
0,4%
0,4m @ 5,2g/t Au & 3,4% Sb
ACDDH126
228
235
7
1,8
2,1
0,1%
ACDDH127
359
365,6
6,6
3,6
10,5
6,7%
0,3m @ 43,6g/t Au & 33,3% Sb
ACDDH130
208,3
214,6
6,3
2,5
13,7
0,3%
0,3m @ 33,0g/t Au & 6,8% Sb gefolgt von 0,3m @ 69,2g/t Au
Abbildung 3: Standorte der laufenden Explorationsprojekte von Rua Gold
ÜBER RUA GOLD
RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in langjährig produzierende Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.
Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9-50 g/t gefördert wurden. [iii]
Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. #_edn4
Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten durch Überprüfung der Standort-, Analyse- und Testdaten verifiziert, die den Angaben in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen.
QA/QC-Bohrkern
Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, sodass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an Rua zurückgeschickt. Kontrollproben (zertifizierte Standards und nicht zertifizierte Blindproben) sowie Duplikate werden mit einer angestrebten Einfügungsrate von 12 % eingebracht. Die Ergebnisse werden fortlaufend hinsichtlich Richtigkeit, Präzision und Kontamination bewertet.
Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden an ALS Brisbane geschickt, um dort mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (ALS-Code Au-AA26) auf Gold (Au) untersucht zu werden, sowie auf Antimon (Sb) mittels Probenvorbereitung durch Lithiumborat-Schmelze, gefolgt von einer Auswertung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) (ALS-Codes: Sb-XRF15b für 0,005-20,0 % Sb und Sb-XRF15c für 0,01-80,0 % Sb).
Kontakt RUA GOLD
Neuseeland
Simon Delander
VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs
E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com
Website: www.RUAGOLD.com
Kanada
Robert Eckford
Chief Executive Officer
E-Mail: reckford@RUAGOLD.com
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "dürften", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bohrprogramm am Zielgebiet Auld Creek sowie dessen Zeitplan und Ergebnisse, dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung sowie den erwarteten Beiträgen von Herrn Prins. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.
Tabelle 2: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA
Bohrloch ID
Easting
Northing
rL
Gesamttiefe
Site _ID
Neigung
Azimut (wahr)
Jahr
ACDDH084
1507192
5333296
514,43
230,5
Pad 04
-59,5
35
2026
ACDDH120
1507183
5333519
452,6
202,5
Pad 05
-46,6
127,2
2026
ACDDH121
1507082
5333094
583,28
397
Pad 08
-68,9
115,7
2026
ACDDH122
1506958
5332959
611,61
457,1
Pad 13
-56,7
92,3
2026
ACDDH123
1507290
5333151
537,69
255,1
Pad 24
-70,6
277,1
2026
ACDDH124
1507072
5332958
605,53
226
Pad 18
-46,7
112,5
2026
ACDDH125
1507183
5333521
452,46
187,5
Pad 05
-51,9
97,5
2026
ACDDH126
1507291
5333149
538,25
244,5
Pad 24
-70,7
260,4
2026
ACDDH127
1507082
5333094
583,17
378,1
Pad 08
-62
66,6
2026
ACDDH128
1507184
5333520
452,6
187,5
Pad 05
-51,9
110,9
2026
ACDDH130
1507290
5333152
537,45
247,5
Pad 24
-69,3
300,5
2026
Tabelle 3: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone
Bohrloch-Nr.
Von
Bis
Abschnitt
Au (g/t)
Sb (%)
ACDDH121
356
356,5
0,5
1,26
0,02
ACDDH121
356,5
357
0,5
3,36
0,01
ACDDH121
357
357,45
0,4
4,28
0,03
ACDDH121
357,45
358
0,6
2,69
0,01
ACDDH121
365,5
366
0,5
0,36
1,60
ACDDH121
366
366,5
0,5
5,18
2,74
ACDDH121
366,5
367
0,5
4,35
1,77
ACDDH121
367
367,5
0,5
2,43
0,83
ACDDH121
367,5
368
0,5
1,42
0,03
ACDDH121
368
368,5
0,5
6,93
0,09
ACDDH121
368,5
368,9
0,4
2,02
0,31
ACDDH121
368,9
369,5
0,6
2,57
0,03
ACDDH121
369,5
370
0,5
0,06
0,01
ACDDH121
370
370,3
0,3
0,2
0,01
ACDDH121
370,3
370,7
0,4
1,36
0,03
ACDDH121
370,7
371,05
0,35
0,19
0,01
ACDDH121
371,05
371,5
0,45
1,64
0,02
ACDDH121
371,5
372
0,5
7,83
0,02
ACDDH121
372
372,5
0,5
3,03
0,01
ACDDH121
372,5
373
0,5
1,02
0,04
ACDDH121
373
373,5
0,5
2,51
0,03
ACDDH121
373,5
374
0,5
7,25
1,85
ACDDH121
374
374,45
0,45
4,56
0,26
ACDDH121
374,45
375
0,55
11,65
0,44
ACDDH121
375
375,5
0,5
11,4
0,02
ACDDH121
375,5
376
0,5
8,25
0,01
ACDDH121
376
376,5
0,5
7,21
0,07
ACDDH121
376,5
377,15
0,65
1,45
0,02
ACDDH123
228
228,95
0,95
0,55
0,49
ACDDH123
228,95
229,25
0,3
14,05
29,20
ACDDH123
229,25
229,9
0,65
17,7
2,09
ACDDH123
229,9
230,2
0,3
22,1
47,30
ACDDH123
236
236,5
0,5
1,59
0,11
ACDDH123
236,5
237
0,5
2,45
0,04
ACDDH123
237
237,7
0,7
3,25
0,02
ACDDH123
237,7
238,3
0,6
9,76
8,03
ACDDH123
238,3
239
0,7
12,1
0,53
ACDDH123
239
239,5
0,5
6,03
1,40
ACDDH123
239,5
240
0,5
0,67
0,02
ACDDH123
240
240,5
0,5
2,93
0,05
ACDDH123
240,5
241
0,5
1,32
-0,01
ACDDH125
168
168,8
0,8
0,25
0,01
ACDDH125
168,8
169,2
0,4
0,76
-0,01
ACDDH125
169,2
169,5
0,3
0,85
0,06
ACDDH125
169,5
170
0,5
0,84
0,02
ACDDH125
170
170,5
0,5
1
0,07
ACDDH125
170,5
171
0,5
0,31
0,01
ACDDH125
171
171,5
0,5
1,34
0,22
ACDDH125
171,5
172
0,5
0,71
0,07
ACDDH125
172
172,5
0,5
2,62
0,76
ACDDH126
228
228,4
0,4
6,22
0,95
ACDDH126
228,4
229
0,6
0,86
0,02
ACDDH126
229
229,5
0,5
5,23
0,04
ACDDH126
229,5
230
0,5
5,61
0,01
ACDDH126
230
231
1
2,38
0,02
ACDDH126
231
232
1
0,73
0,01
ACDDH126
232
232,5
0,5
0,34
0,03
ACDDH126
232,5
233
0,5
1,59
0,14
ACDDH126
233
233,5
0,5
1,07
0,06
ACDDH126
233,5
234
0,5
0,92
0,01
ACDDH126
234
234,5
0,5
0,56
0,03
ACDDH126
234,5
235
0,5
2,28
0,21
ACDDH127
358,95
359,35
0,4
9,6
41,50
ACDDH127
359,35
359,65
0,3
43,6
33,30
ACDDH127
359,65
360
0,35
17,85
17,45
ACDDH127
360
360,5
0,5
16,45
6,51
ACDDH127
360,5
361
0,5
3,19
3,29
ACDDH127
361
361,5
0,5
9,46
3,63
ACDDH127
361,5
362
0,5
5,6
1,16
ACDDH127
362
362,5
0,5
17,75
2,53
ACDDH127
362,5
363
0,5
2,06
0,21
ACDDH127
363
363,45
0,45
4,71
0,14
ACDDH127
363,45
364,1
0,65
16,7
1,98
ACDDH127
364,1
364,5
0,4
1,99
0,13
ACDDH127
364,5
365
0,5
6,56
2,20
ACDDH127
365
365,5
0,5
2,36
0,14
ACDDH127
368
368,65
0,65
1,77
0,39
ACDDH127
368,65
369,15
0,5
0,76
3,34
ACDDH127
369,15
370
0,85
0,68
0,81
ACDDH127
370
370,5
0,5
1,18
0,23
ACDDH127
370,5
371
0,5
1,09
0,43
ACDDH128
170,5
171
0,5
2,34
5,19
ACDDH128
171
172
1
0,3
0,16
ACDDH128
172
173
1
0,5
1,07
ACDDH130
207,6
208,3
0,7
1,74
0,01
ACDDH130
208,3
208,8
0,5
4,07
0,01
ACDDH130
208,8
209,4
0,6
13,05
0,01
ACDDH130
209,4
209,8
0,4
22,6
0,01
ACDDH130
209,8
210,2
0,4
25
0,05
ACDDH130
210,2
210,5
0,3
33
6,75
ACDDH130
210,5
210,8
0,3
69,2
0,07
ACDDH130
210,8
211,7
0,9
12,5
0,04
ACDDH130
211,7
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0,8
6,57
0,01
ACDDH130
212,5
213
0,5
3,7
-0,01
ACDDH130
213
213,7
0,7
9,18
0,01
ACDDH130
213,7
214,6
0,9
2,01
-0,01
ACDDH124
209,1
209,5
0,4
1,03
0,03
ACDDH124
209,5
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0,55
2,15
0,03
ACDDH124
210,05
210,5
0,45
0,12
-0,01
ACDDH124
210,5
211
0,5
0,61
0,03
ACDDH124
211
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3,39
ACDDH124
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ACDDH124
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0,01
ACDDH124
212,6
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0,01
ACDDH124
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0,75
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0,01
ACDDH124
214
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0,01
ACDDH124
214,5
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0,5
0,01
0,01
ACDDH124
215
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2,5
4,76
ACDDH124
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ACDDH124
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ACDDH124
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ACDDH124
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ACDDH124
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ACDDH124
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ACDDH124
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2,71
0,01
ACDDH124
219
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0,5
1,38
0,01
Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.
#_ednref1 Siehe die Pressemitteilung von Rua Gold mit dem Titel "RUA GOLD's Auld Creek Project Qualifies for New Zealand's 6-Month Fast-Track Approvals Process" vom 30. Juli 2026, abrufbar auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
#_ednref2 Basierend auf dem jüngsten technischen Bericht von Reefton wird die Goldäquivalent-Formel wie folgt berechnet: AuEq = Au g/t + 2,15 × Sb %, wobei ein Goldpreis von 3.000 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 25.000 US$ pro Tonne und eine Ausbeute von 85 % zugrunde gelegt werden.
#_ednref3 Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.
#_ednref4 Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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