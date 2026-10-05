Bemerkung vorab: Ich finde es erstaunlich, wie offen und eindeutig gerade der Chef der Deutschen Bundesbank über die Gründe spricht, warum Zentralbanken vermehrt Gold kaufen sollten. Normalerweise kennt man eher staatstragende und beruhigende/passive Aussagen von Notenbankern. Gold: Gemengelage positiv oder negativ? Eigentlich machen die aktuell stark steigenden Anleiherenditen in vielen Ländern Anlagen in Staatsanleihen attraktiver, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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