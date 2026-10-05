Google hebt den Preis für das Pixel 10a deutlich an. Schuld sind laut dem Konzern vor allem die explodierenden Speicherpreise - und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Das Pixel 10a, das sich an Einsteiger und Menschen mit kleineren Ansprüchen richtet, kostet im Google-Store ab sofort 649 Euro statt 549 Euro. Das ist ein Aufschlag von 100 Euro oder gut 18 Prozent. Die Variante mit 256 Gigabyte Speicher steht jetzt bei 749 Euro. Google hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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