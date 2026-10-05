Elements 360, Elements Weather und Elements Protect bieten Unternehmen maßgeschneiderte Anwendungen für jede Entscheidung im Zusammenhang mit Umweltrisiken und helfen ihnen so, früher zu planen, schneller zu reagieren und Menschen, Infrastruktur sowie Betriebsabläufe zu schützen, wenn bedrohliche Bedingungen eintreten.

AEM, die unverzichtbare Quelle für Umweltinformationen, gab heute im Vorfeld der Meteorological Technology World Expo 2026 die Erweiterung seiner "Elements"-Anwendungssuite um "Elements Weather" und "Elements Protect" bekannt.

Zusammen mit Elements 360 bieten die drei Anwendungen Unternehmen eine vernetzte Suite für Umweltinformationen, die unternehmensweite Zusammenarbeit, prognosegestützte Planung und Sicherheitsmaßnahmen in Echtzeit umfasst. Die erweiterte Suite spiegelt das Engagement von AEM für kollaborative Resilienz wider und versetzt Unternehmen in die Lage, schnellere und besser koordinierte Entscheidungen zu treffen, um Risiken zu reduzieren und die Vorsorge zu stärken.

Unternehmen, die Umweltrisiken managen, stützen sich häufig auf isolierte Tools und Datenquellen, um Planung, Zusammenarbeit und Echtzeitmaßnahmen zu unterstützen. Diese Inkonsistenz führt zu blinden Flecken, verlangsamt die Koordination und erschwert das Handeln, wenn sich schnell ändernde Bedingungen Menschen, Vermögenswerte oder den Betrieb gefährden. Da Elements 360, Elements Weather und Elements Protect nun gemeinsam verfügbar sind, können Kunden diese gesamte Bandbreite an Anforderungen über eine einzige vernetzte Plattform abdecken.

Eine wachsende Suite für jede Entscheidung

Elements 360, Elements Weather und Elements Protect basieren jeweils auf der AEM Elements Resiliency Platform, die auf den firmeneigenen Sensornetzwerken von AEM, globalen Umweltdaten, fachkundigen meteorologischen Diensten und KI-gestützter Intelligenz aufbaut.

Elements Weather ist eine vorhersagegestützte Operational-Intelligence-Anwendung, die Überwachung, Warnmeldungen und Expertenprognosen kombiniert, sodass Teams sich schon Stunden bis Tage im Voraus auf Wetterauswirkungen vorbereiten können. Elements Weather ist weltweit für Betriebe mit mehreren Standorten oder großen Einzugsgebieten verfügbar und verbindet meteorologische Beratung rund um die Uhr (24/7/365) mit maßgeschneiderten Ausblicken, um Unternehmen dabei zu helfen, früher zu planen und wetterbedingte Störungen zu reduzieren.

Elements Protect ist eine Echtzeit-Anwendung für die Sicherheit im Außenbereich, die Warnungen vor Blitzen, Hitzestress und Unwettern ausgibt, wenn an einem bestimmten Standort eine Sicherheitsbedrohung unmittelbar bevorsteht. Basierend auf der branchenführenden Blitzortung des Earth Networks Total Lightning Network verschafft sie Organisationen das nötige Lagebewusstsein, um sofort zu handeln und die Menschen vor Ort zu schützen.

Elements 360 ist eine unternehmensweite Anwendung zur Widerstandsfähigkeit gegenüber vielfältigen Gefahren für Organisationen, die Risiken im Zusammenhang mit Umweltbedrohungen managen. Von Sturzfluten und Waldbränden bis hin zu potenziellen Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen bündelt sie Daten aus den firmeneigenen Netzwerken von AEM, kundeneigenen Sensoren und Feeds von Drittanbietern in einem gemeinsamen Lagebild und ermöglicht so eine abteilungs- und behördenübergreifende Zusammenarbeit.

"Wenn Umweltgefahren Menschen oder den Betrieb bedrohen, benötigen Teams zeitnahe und zuverlässige Informationen, auf deren Grundlage sie sofort handeln können", sagte Mark D. Miller, Chief Commercial Officer bei AEM. "Elements 360, Elements Weather und Elements Protect vereinen unsere Sensornetzwerke, Vorhersagen, Meteorologen und Plattform-Intelligenz, sodass Kunden Risiken früher erkennen, sich schneller abstimmen und sicher reagieren können."

Alle drei Anwendungen basieren auf derselben Plattform, sind jedoch so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Kunden können mit der Anwendung beginnen, die ihren dringendsten Bedarf deckt, und die Suite nach und nach erweitern, wenn ihr Betrieb und ihr Risikoprofil an Umfang oder Komplexität zunehmen.

Verfügbarkeit

Elements 360, Elements Weather und Elements Protect sind ab sofort innerhalb der AEM Elements Resiliency Platform verfügbar. Kunden haben zudem plattformübergreifend Zugang zu den Expertendienstleistungen von AEM, darunter dedizierter Support, professionelle Dienstleistungen für das Lösungsdesign, Vor-Ort-Services für die Hardware-Installation und -Wartung sowie meteorologische Dienste rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Unternehmen können weitere Informationen erhalten oder eine Beratung anfordern unter https://aem.eco.

Über AEM

AEM vereint Technologieführer weltweit, um Gemeinschaften sowie Organisationen in die Lage zu versetzen, angesichts steigender Umweltgefahren zu bestehen und zu wachsen. Mit dem Einsatz intelligenter Sensornetzwerke, dem Betrieb einer sicheren sowie skalierbaren Dateninfrastruktur und der Bereitstellung hochwertiger Analysen über eine Serie Endanwender-Anwendungen dient AEM als zentrale Informationsquelle für Umweltaspekte. Diese Technologien ermöglichen positive Ergebnisse, helfen, die Umweltbelastung zu reduzieren, und schaffen eine sicherere Welt. Weitere Informationen finden Sie auf https://aem.eco.

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