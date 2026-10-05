Schlüchtern (ots) -Creditreform zeichnet Fertighausspezialisten Bien-Zenker erneut mit dem CrefoZert für geprüfte Bonität und dem EcoZert für geprüfte nachhaltige Unternehmensführung aus.Wer ein Haus baut, trifft eine Entscheidung fürs Leben. Umso wichtiger ist ein Partner, der Sicherheit und Zukunft miteinander verbindet. Die Unternehmensgruppe Creditreform hat Bien-Zenker 2026 erneut das CrefoZert für ausgezeichnete Bonität und das EcoZert für ausgezeichnete Nachhaltigkeit verliehen. Die beiden Zertifikate bestätigen die finanzielle Stabilität und das verantwortungsvolle unternehmerische Handeln des Fertighausherstellers.Finanzielle Stärke schafft VertrauenStabile Finanzen, eine sehr gute Bilanz und zuverlässiges Zahlungsverhalten: Diese Kriterien bilden die Grundlage für das CrefoZert, das Bien-Zenker 2026 erneut verliehen wurde. Die von der Creditreform durchgeführte Prüfung bestätigt dem Unternehmen einen exzellenten Bonitätsindex und ein sehr gutes Bilanzrating. Damit zählt Bien-Zenker weiterhin zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die die hohen Anforderungen des Zertifikats erfüllen."Beim Bau eines Hauses geht es um weit mehr als nur vier Wände. Baufamilien investieren Vertrauen, Zeit und erhebliche finanzielle Mittel in ihr Vorhaben. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, ein wirtschaftlich stabiler und verlässlicher Partner zu sein", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer bei Bien-Zenker.Nachhaltigkeit mit Verantwortung gestaltenMit dem EcoZert würdigt die Creditreform zugleich das nachhaltige Engagement von Bien-Zenker. Der Fertighaushersteller berücksichtigt bei der Entwicklung und Planung seiner Häuser energetische, ressourcenbezogene und soziale Aspekte. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von Holz als nachwachsendem Baustoff, die Berücksichtigung energetischer Anforderungen sowie die Auswahl geeigneter Materialien und Lieferanten. Welche Eigenschaften und Nachweise jeweils gelten, hängt vom konkreten Hausmodell und der gewählten Ausstattung ab. So verbindet Bien-Zenker individuelle Architektur und einen achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen."Nachhaltigkeit ist für uns kein kurzfristiger Trend, sondern Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir möchten Häuser bauen, in denen Menschen heute gerne leben und die gleichzeitig auch den Anforderungen kommender Generationen gerecht werden. Dass die Creditreform unser Engagement mit dem EcoZert erneut bestätigt, freut uns daher sehr", erklärt Jürgen Hauser.Verlässlich bauen - heute und morgenDie Auszeichnung mit dem CrefoZert und dem EcoZert zeigt: Bien-Zenker verbindet finanzielle Stabilität mit nachhaltigem Handeln. Für Bauinteressierte sind die beiden Zertifikate damit ein aussagekräftiger Beleg für die wirtschaftliche Stärke und die verantwortungsvolle Ausrichtung des Unternehmens und eine wichtige Orientierung bei der Wahl ihres Hausbaupartners.Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner wirtschaftlichen Stärke und seinem konsequenten Engagement für nachhaltiges Bauen steht Bien-Zenker auch künftig für eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Verantwortung und Zukunftssicherheit ausgerichtet ist.Pressekontakt:Bien-Zenker GmbHAndrea LangAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 172 951 6174E-Mail: presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/6365062