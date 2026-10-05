EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.10.2026 / 14:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 5. Oktober 2026 - Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 805.398 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 28.09.2026 140.595 50,1322 XETA 28.09.2026 21.922 50,1720 TQEX 28.09.2026 76.010 50,2003 CEUX 28.09.2026 9.953 50,2289 AQEU 29.09.2026 59.868 49,9471 XETA 29.09.2026 12.663 49,9575 TQEX 29.09.2026 30.199 49,9899 CEUX 29.09.2026 4.361 49,8775 AQEU 30.09.2026 26.362 50,2809 XETA 30.09.2026 3.825 50,2872 TQEX 30.09.2026 16.970 50,2786 CEUX 30.09.2026 2.843 50,2817 AQEU 01.10.2026 112.292 49,4757 XETA 01.10.2026 9.986 49,4640 TQEX 01.10.2026 55.862 49,4729 CEUX 01.10.2026 1.860 49,4655 AQEU 02.10.2026 219.827 49,8191 XETA 02.10.2026 0 - TQEX 02.10.2026 0 - CEUX 02.10.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.830.987 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com