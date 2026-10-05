EQS-News: MICROIP Inc.
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DALLAS, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP Inc. (TPEx: 7796) und sein Konzernunternehmen AQLS Inc. verzeichneten während der "Taiwan Expo USA 2026" in Dallas starkes kommerzielles Interesse aus den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen und Energie. Der Konzern knüpfte Kontakte zu über 100 nordamerikanischen und internationalen Organisationen, während Vertreter von US-Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen die lokalen Aktivitäten vor Ort besichtigten. Nach den jüngsten Erfolgen von MICROIP im Automobilbereich im asiatisch-pazifischen Raum und einem 20-Millionen-Projekt für KI-gestützte Smart-Home-Lösungen stieß die Präsentation auf großes Interesse bei globalen institutionellen Investoren, die strategische Investitionen zur Beschleunigung der internationalen Expansion prüfen.
"Der Markt sucht nicht nach isolierten Komponenten oder einfachen Hardware-Baugruppen - er verlangt nach schlüsselfertigen Edge-KI-Systemen, die unmittelbare Probleme lösen", sagte James Yang, Vorstandsvorsitzender von MICROIP. "Unsere 'Software-Driven-Hardware'-Architektur, gestützt durch Taiwans Halbleiter-Ökosystem, trägt diesem Wandel Rechnung. Das starke Engagement nordamerikanischer Partner, Regierungsvertreter und globaler Investmentfirmen bestätigt unsere Strategie für ein nachhaltiges globales Umsatzwachstum."
AQLS stellt schlüsselfertige KI-UAV-Missionssysteme vor
Diese NDAA-konforme Architektur löste umgehend Projektgespräche aus. US-amerikanische und europäische Verteidigungsberater sowie Dual-Use-Technologieunternehmen prüften die Integration von AQLS-Plattformen in staatliche Ausschreibungen. Ein US-amerikanischer Öl- und Gasbetreiber erörterte eine Allianz zur Pipeline-Inspektion unter Beteiligung mehrerer Parteien; weitere Anfragen betrafen Fabrikpatrouillen in Nordamerika, intelligente Landwirtschaft sowie einen Bedarf von über 100 Einheiten an Drohnen mit einer Nutzlast von 10 Kilogramm aus Südasien.
Skalierung von Edge-KI und kundenspezifischen Chips:
Informationen zu MICROIP Inc. und AQLS Inc.
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05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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