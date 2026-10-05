München (ots) -Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg kann sich seit Samstagabend Sieger-Chance-Millionär nennen. Für die Ziehung am 3. Oktober 2026 hatte er als einziger deutschlandweit seinen Spielauftrag mit der siebenstelligen Losnummer 4325877 abgegeben und damit den Höchstgewinn von genau einer Million Euro erzielt.Der Spielauftrag hatte an Eurojackpot, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance teilgenommen. Den Millionengewinn kann der anonyme Gewinner oder die anonyme Gewinnerin bis spätestens 31. Dezember 2029 anfordern.Zwei weitere Gewinne von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Bayern.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: Verena OberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6365098