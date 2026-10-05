PTC-Aktionäre jubeln: Schneider Electric zahlt 205 US-Dollar je Aktie in bar, 42 Prozent mehr als zuletzt. Doch die Aktie bleibt unter dem Angebot. Und bei Schneider selbst kippt die Stimmung. Schneider Electric setzt auf Software. Der französische Elektrotechnikkonzern übernimmt den US-amerikanischen Softwareanbieter PTC für 22,6 Milliarden US-Dollar in bar. Das gab Schneider am Montag bekannt. Pro Aktie zahlen die Franzosen 205 US-Dollar und damit 42,3 Prozent mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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