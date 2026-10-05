Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung erweitert ihr Team für den Maklervertrieb. Wibke Becker wird von der Continentale zum 01.01.2027 zur ERGO wechseln. Der Maklervertrieb der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG wird um eine weitere Branchenexpertin ergänzt: Wibke Becker steigt als neue Vorständin ins Team ein, wie Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Horn auf LinkedIn bekannt gegeben hat. Die ERGO bestätigt den Neuzugang außerdem auf AssCompact Nachfrage und meldet außerdem, dass Becker zum 01.01.2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact