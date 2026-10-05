Schneider Electric greift für die Übernahme von PTC tief in die Tasche und sorgt damit an der Börse für gegensätzliche Reaktionen. Während die eigene Aktie zeitweise deutlich verliert, rücken andere Softwarewerte stärker in den Fokus. Vor allem die hohe Übernahmeprämie könnte die Bewertung von SAP, Nemetschek und TeamViewer neu ins Blickfeld rücken.Schneider Electric zahlt Milliarden für PTC Schneider Electric will den US-Softwarekonzern PTC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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