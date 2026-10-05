Elmshorn (ots) -Mehr Fläche, großes Sortiment und sogar Platz für einen Trecker: Das Futterhaus eröffnet am 8. Oktober seinen neuen Markt in Alt-Mölln. Nach dem Umzug präsentiert sich der Standort auf 1.650 Quadratmetern Verkaufsfläche in einer völlig neuen Dimension. Damit ist Alt-Mölln der größte Das Futterhaus-Markt in Norddeutschland.Die außergewöhnliche Fläche wurde konsequent genutzt, um das moderne Marktkonzept besonders großzügig umzusetzen. Breite Gänge, weitläufige Warenwelten, zusätzliche Aktionsflächen und umfangreiche Sortimente für Hund, Katze und Kleintier prägen den neuen Markt. Bereiche, die an anderen Standorten aufgrund der verfügbaren Fläche kompakter ausfallen, können sich in Alt-Mölln deutlich stärker entfalten."Hier ist ein Standort entstanden, der zeigt, was auf großer Fläche möglich ist", sagt Franchisepartner Thomas Baußmann. Für ihn ist dies neben Standorten in Ratzeburg und Schwarzenbek der dritte DAS FUTTERHAUS-Markt. "Ein Sortimentsschwerpunkt liegt auch auf den Bereichen Pferd und Hobbyfarming. Das freut uns ganz besonders - nur wenige Märkte haben diese Möglichkeiten." Ein Hingucker macht diesen Teil des Marktes endgültig unverwechselbar: Zwischen den Sortimenten steht ein kleiner roter Trecker. Was zunächst nach Eröffnungsdekoration klingt, ist fester Bestandteil des Marktes und dürfte bei einigen Kundinnen und Kunden für Aufmerksamkeit sorgen.Wo Größe zum Einkaufserlebnis wirdDie 1.650 Quadratmeter Verkaufsfläche machen sich jedoch nicht nur im Sortiment bemerkbar. Der neue Markt zeigt, welchen zusätzlichen Komfort eine großzügige Flächenplanung ermöglichen kann. Breitere Gänge schaffen mehr Bewegungsfreiheit, zahlreiche Aktionsflächen bieten Raum für wechselnde Themenwelten und eine besonders große Futterbar erweitert die Auswahl. Ein weiteres Highlight ist die großzügig angelegte Aquaristikabteilung. Hier nutzt Das Futterhaus die Dimension des Standorts ebenfalls für eine besonders umfangreiche Präsentation.Für Tierbekleidung steht ein eigener Anprobetisch zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können Geschirre, Mäntel und weitere Bekleidung damit komfortabel auswählen und direkt am Tier anprobieren.Ein Markt, der seine 1.650 Quadratmeter ausspieltMit dem Umzug innerhalb von Alt-Mölln wächst der bestehende Standort nicht nur räumlich. Der neue Markt verbindet das moderne Marktkonzept von Das Futterhaus mit Möglichkeiten, die eine Fläche dieser Größenordnung eröffnet: mehr Auswahl, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Raum für Beratung, Inspiration und besondere Sortimentswelten.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneE-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/6365130