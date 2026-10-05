Kiel (ots) -Am Montag, den 5. Oktober 2026 um 10 Uhr, kehrte der Tender "Mosel" in seinen Heimathafen Kiel zurück. Über sechs Monate war der Kieler Versorger unterwegs.Zunächst übernahm die "Mosel" den deutschen Beitrag im ständigen Marineverband 2 der NATO (Standing NATO Maritime Group 2) und zugleich den der NATO-Unterstützungsmission in der Ägäis. Später wurden der Kieler Versorger gemeinsam mit dem Minenjagdboot "Fulda" für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vorausstationiert.Die "Mosel" wurde durch den Tender "Rhein" abgelöst, während die Besatzung des Minenjagdbootes "Fulda" ausgetauscht wurde. Beide Einheiten verbleiben in Bereitschaft für einen eventuellen Einsatz in der Straße von Hormus.Der Kommandant, Korvettenkapitän Armin Hansen, zieht ein positives Fazit: "So lange Einsätze, mit sich stets verändernden Lagen aber auch viel Ungewissheit, verlangen jeder einzelnen und jedem einzelnen viel ab. Dazu kamen durchaus herausfordernde klimatische Bedingungen. Der Tender 'Mosel', das Unterstützungsgeschwader und auch die ganze Marine haben aber gezeigt, dass wir in der Lage sind, ohne große Vorlaufzeit und unter widrigen Bedingungen, schnell Kräfte umzuplanen und weltweit einzusetzen. Wir haben gezeigt, dass die Politik sich auf uns verlassen kann. Teil davon gewesen zu sein, erfüllt meine Besatzung und mich mit Stolz."Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeitTel.: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizastostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6365138