München (ots) -Auf Berlins Wasserstraßen schlägt das Verbrechen hohe Wellen: Acht Tötungsdelikte führen die Wasserschutzpolizei an Spree, Havel und Wannsee. Das bedeutet vollen Einsatz für Hauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) und ihr Team Wolf Malletzke (Christoph Grunert), Fahri Celik (Hassan Akkouch) und Hanna Kowollik (Marie Schöneburg) - ab 1. Dezember immer dienstags um 18:50 Uhr im Ersten. Neu an Bord ist Sofia Berger, gespielt von Denise Ghard, die für einigen Wirbel auf der Wache sorgt. Als Gaststars sind u. a. Lina Wendel, Jonas Laux, Simon Licht und Marie Nasemann zu sehen.Die Mordfälle führen die Ermittler zu außergewöhnlichen Schauplätzen wie der Zitadelle Spandau, dem Historischen Hafen oder in den Tränenpalast. "Eiskalt" ist nicht allein die Ware der Eisdiele, sondern auch ein kaltblütiger Mord, der mit den Besitzern im Zusammenhang steht. Ein Wachmann der Zitadelle Spandau wird tot aus der Havel geborgen, erstochen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie ihn "Der Fledermausmann" besitzt. In der Folge "Kriegerinnen" verliert eine junge Frau während eines Ausflugs mit dem Saunafloß ihr Leben. In "Die Badenden" verliebt sich Jasmin Sayed ausgerechnet in einen charmanten Kunstdieb, der in ihrem Fall verdächtigt wird. Auch innerhalb des Teams herrscht viel Bewegung: Mit viel Herzenswärme tritt Sofia Berger ihren Dienst in der Wache an. Fahri Celik sieht in der temperamentvollen Halbitalienerin schnell mehr als nur eine neue Kollegin. Eine neue, allerdings vierbeinige, Begleitung wartet wiederum auf Wolf Malletzke: Er nimmt Bolle unter seine Fittiche, den Hund einer Tatverdächtigen, die auf absehbare Zeit nur noch Hofgang haben wird. Auf Hanna Kowollik wartet eine Überraschung, denn ihre Chefin Jasmin Sayed erhält ein Angebot vom LKA und verlässt die "WaPo Berlin". Ihre Nachfolge soll Wolf Malletzke übernehmen. Doch der stellt fest, dass ihm am Schreibtisch eines viel zu sehr fehlen würde: das Wasser. Und plötzlich steht Hanna vor der Frage, ob sie die Verantwortung als Leiterin der Wache übernehmen möchte."WaPo Berlin" ist eine Produktion der Saxonia Media (Produzent:in Iris Blume, Sven Sund) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producerin und Redakteurin ist Kerstin Freels (rbb).Für Interviews mit dem Cast und dem Team wenden Sie sich bitte an Sandra Lindenberger, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.de.Das digitale Pressedossier zu den neuen Folgen der "WaPo Berlin" finden Journalist:innen unter https://pressekits.ard.de/wapo-berlin-staffel-5.Im ARD Vorführraum stehen in Kürze die Serien-Episoden "Die Badenden" und "Tränenpalast" zur Ansicht bereit. Bildmaterial erhalten akkreditierte Journalist:innen unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Kommunikation | PRTel.: 089/558944-865, E-Mail: mirja.bauer@ard.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsTel.: 0171/211 17 11, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6365149