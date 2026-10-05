Biedermann Motech, der führende Innovator im Bereich von Implantatsystemen der nächsten Generation für die Wirbelsäule und Extremitäten sowie von Verfahrenslösungen, gab heute die selektive Markteinführung des MOSS-EOS-Systems zur Behandlung von Kindern mit schwerer frühkindlicher Skoliose bekannt.1

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Die früh einsetzende Skoliose ist eine seltene pädiatrische Erkrankung, bei der in bestimmten Fällen ein chirurgischer Eingriff angezeigt sein kann.2 Biedermann Motech beschreitet neue Wege und wird nun das weltweit erste MOSS-EOS-System mit MOSS!MODULARITY in ausgewählten Märkten außerhalb der USA einführen. Das MOSS-EOS-System umfasst eine modulare Plattform aus Produkten und Technologien für die wachstumsfreundliche Chirurgie bei pädiatrischen Wirbelsäulendeformitäten.

Prof. Dr. Heiko Koller aus Deutschland, einer der Pioniere hinter dem MOSS-EOS-System, führte die ersten Operationen durch. Sein Feedback lautete, dass die Vielseitigkeit des Systems Chirurgen ein breites Spektrum an Operationsmöglichkeiten für die Behandlung von Kindern mit schwerer früh einsetzender Skoliose bietet und dass die ersten klinischen Ergebnisse vielversprechend waren.

Die MOSS!MODULARITY-Philosophie, eine integrierte Technologie, die in allen modernen, auf Pedikelschrauben basierenden Implantatsystemen von Biedermann für den thorakolumbalen Bereich3 zum Einsatz kommt, basiert auf dem Konzept, einen fortschrittlichen modularen Arbeitsablauf für die posteriore Stabilisierung und Deformitätskorrektur bereitzustellen. Der modulare Arbeitsablauf ermöglicht es Chirurgen, in einem ersten Schritt die kopflosen Knochenschraubenschäfte ohne die daran befestigten Tulpenköpfe zu setzen, und bietet gegenüber der Arbeit mit herkömmlichen vormontierten Pedikelschrauben mehrere Vorteile, z. B.:

Verbesserte Sicht und besserer Zugang zum Operationsfeld;

Präzise Dekompression, Dekortikation und Osteotomien ohne Beeinträchtigung durch mehrachsige Tulpenköpfe;

Erhöhte chirurgische Flexibilität, da Chirurgen zwischen verschiedenen Arten modularer Schraubenschäfte und verschiedenen Tulpenköpfen wählen können, die je nach Bedarf in situ oder am Operationstisch an die Schraubenschäfte angebracht werden;

Im Rahmen der Behandlung von Patienten mit schwierigen Deformitäten wie früh einsetzender Skoliose, starrer jugendlicher Skoliose oder Deformitäten bei Erwachsenen kann eine stufenweise Operation mit modularen Schraubenschäften, die in der ersten Operationsphase implantiert werden, es Chirurgen ermöglichen, die chirurgische Behandlung weiter zu individualisieren.4

Das MOSS-EOS-System mit MOSS!MODULARITY umfasst eine firmeneigene Technologie, die von dem führenden Unternehmen für geistiges Eigentum und anerkannten Innovationsführer Biedermann Technologies GmbH Co. KG lizenziert wurde, und wird weltweit das erste seiner Art sein.

Biedermann Motech wird das MOSS-EOS-System mit MOSS!MODULARITY auf dem bevorstehenden Eurospine-Meeting in Göteborg, Schweden, vorstellen und außerdem im Rahmen der Jahrestagung der Scoliosis Research Society (SRS) in Sydney, Australien, in dieser Woche individuelle Treffen zwischen Chirurgen organisieren.

ÜBER BIEDERMANN MOTECH BIEDERMANN TECHNOLOGIES:

DEN STATUS QUO IN FRAGE STELLEN. SINCE 1916. Biedermann ist eine mittelständische, familiengeführte Unternehmensgruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1916 zurückreichen und die 2026 stolz ihr 110-jähriges Jubiläum feiert. Biedermann erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Implantatsysteme in Zusammenarbeit mit Fachkräften im Gesundheitswesen, Technologiepartnern, wissenschaftlichen Einrichtungen und spezialisierten Unternehmen mit dem Ziel, verbesserte klinische Ergebnisse zu erzielen. Zudem ist das Unternehmen Eigentümer und Verwalter eines umfangreichen Patent- und Technologieportfolios für spezialisierte orthopädische Märkte. In den letzten 34 Jahren hat Biedermann zahlreiche Patente und zugehörige Technologien erfolgreich an mehrere wichtige Akteure im orthopädischen und neurochirurgischen Bereich lizenziert und dabei zahlreiche neue Goldstandards für Wirbelsäulentechnologien etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.biedermann.com und www.biedermann-technologies.com

1 Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung

2 Orthopaedics and Trauma, Band 35, Ausgabe 6, 2021, Seiten 336-346

3 MOSS 100, MOSS VRS, MOSS VRS MIS, MOSS EOS. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung

4 The Spine Journal, Band 24, Ausgabe 9, Beilage, 2024, Seite S29. Weitere Daten liegen bei Biedermann Motech vor.

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