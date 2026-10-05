Mit Karl Deisseroth, Peter Hegemann und Georg Nagel erhalten drei Forscher den Nobelpreis für Medizin, die den Weg der Optogenetik ebneten und somit einzigartige und präzisere Einblicke ins Gehirn lieferten. Der diesjährige Nobelpreis für Medizin und Physiologie geht an drei Forscher: Karl Deisseroth vom Howard Hughes Medical Institute und der Stanford University, Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin und Georg Nagel von der Universität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n