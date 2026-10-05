Hamburg (ots) -Praxis-Workshop: Tipps und Know-how für selbstproduzierte Videos mit der Handy-KameraStatements, Markenbotschaften, Produktinformationen oder interne Kommunikation: Die Einsatzbereiche für kurze Videos in der Unternehmenskommunikation sind breit und bunt. Das Smartphone bietet beste Voraussetzungen, um Clips zu produzieren, die informieren, überzeugen und bewegen. Eine solche Videoproduktion muss durchdacht konzipiert und professionell umgesetzt werden, damit das Ergebnis den besten Eindruck hinterlässt.Wie können Sie vor der Kamera ihre Botschaft kompakt vermitteln? Wie beschreiben Sie Ihr Thema oder Ihr Anliegen verständlich und überzeugend? Wie setzen Sie Storytelling so ein, dass es zu Ihrer Zielgruppe passt? Und wie schneiden Sie aus dem entstandenen Material das passgenaue Resultat für LinkedIn, Youtube oder Instagram, für die eigene Website oder externe Plattformen?Handy-Videos für den professionellen Einsatz: Auftreten & Rhetorik, Ton & Licht, Nachbearbeitung & SchnittAnn-Marie Utz von dpa erklärt alle Schritte, die für ansprechenden Bewegtbild-Content notwendig sind: Von der Planung über den Dreh bis zur einfachen Nachbearbeitung. Sie bringt ihre journalistische Erfahrung in der Videoproduktion ein und vermittelt praxisnahe, konkrete Tipps, damit Sie Videos eigenständig und mit wenig Equipment realisieren können.Diesen halbtägigen Workshop bieten wir im Oktober als Online-Veranstaltung an:- Online-Workshop (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation): Montag, 19. Oktober, 13.30 - 17.30 Uhr. Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.Weitere Möglichkeiten der Teilnahme in Präsenz:- Präsenz-Workshop in Hamburg (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-prasenz-hamburg-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation)in den Räumen der dpa: Freitag, 13. November, 13:30 - 17:30 Uhr- Präsenz-Workshop in Berlin (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-prasenz-berlin-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation)in den Räumen der dpa: Mittwoch, 18. November, 13:30 - 17:30 UhrProgramm:- Grundlagen erfolgreicher Social-Media-Videos- Die Besonderheiten von Vertical Video- Planung: Zielgruppe, Botschaften und Storyline- Technik: Kamera oder Smartphone richtig einsetzen- Drehen und Gestalten: Licht, Ton, Bildausschnitt- Nachbereitung: Schnitt und Akustik- PraxistippsDiese Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation PR und Marketing, die einen einfachen und praxisorientierten Einstieg in die Eigenproduktion suchen. Hier sind alle richtig, die selbst Video-Content für ihre eigenen Kanäle oder für externe Plattformen erstellen wollen, um ihre Botschaften professionell und attraktiv zu kommunizieren. Sie brauchen keine Vorkenntnisse vor oder hinter der Kamera für den Workshop, lediglich ein funktionierendes Smartphone.Unsere Expertin Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.Key Facts:- Online-Workshop (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation): Montag, 19. Oktober, 13.30 - 17.30 Uhr, inkl. Pause. Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.- Präsenz-Workshop in Hamburg (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-prasenz-hamburg-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation)in den Räumen der dpa: Freitag, 13. November, 13:30 - 17:30 Uhr- Präsenz-Workshop in Berlin (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/praxisworkshop-prasenz-berlin-professionelle-smartphone-videos-fur-den-einsatz-in-der-unternehmenskommunikation)in den Räumen der dpa: Mittwoch, 18. November, 13:30 - 17:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 265 Euro zzgl. MwSt. / 315,35 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: mind. 8, maximal 24 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor DurchführungPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6365185