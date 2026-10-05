Schwache Zahlen zum US-Arbeitsmarkt am Freitag (29.000 statt der erwarteten 90.000 neuen Stellen) führten zu Tagesgewinnen der Indizes (+ 1,2 % im DAX und + 1,0 % im Nasdaq 100). Heute lassen sinkende Erdölpreise (Brent - 1,2 % auf 101,50 $) und ein freundlicher japanischer Markt einen positiven Kursverlauf im DAX erwarten. Entspannung signalisiert auch eine leicht rückläufige Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Der Montag steht im Zeichen von Kapitalmarkttagen der DT. TELEKOM ("AI Investor Day") sowie AIR LIQUIDE, am Mittwoch folgt Sportwagenbauer PORSCHE. Termin-Börse daily geht im DAX long. Zu den Unternehmen: Weiterlesen...
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