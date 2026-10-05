München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Gregor Gysi (Die Linke, Bundestagsabgeordneter)
Andreas Rödder (Historiker und CDU-Mitglied)
Florian Schroeder (Kabarettist)
Franca Lehfeldt (Unternehmerin und Autorin)
Matthias Deiß (ARD)
Zusammenarbeit mit den politischen Rändern
Darüber diskutieren: der langjährige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi (Die Linke) und der Historiker Andreas Rödder (CDU).
Merz in der Ukraine und Bedrohung durch Russland
Gast wird noch bekanntgegeben.
Es kommentieren: der Kabarettist Florian Schroeder, die Unternehmerin und Autorin Franca Lehfeldt sowie der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Matthias Deiß.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6365212
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Gregor Gysi (Die Linke, Bundestagsabgeordneter)
Andreas Rödder (Historiker und CDU-Mitglied)
Florian Schroeder (Kabarettist)
Franca Lehfeldt (Unternehmerin und Autorin)
Matthias Deiß (ARD)
Zusammenarbeit mit den politischen Rändern
Darüber diskutieren: der langjährige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi (Die Linke) und der Historiker Andreas Rödder (CDU).
Merz in der Ukraine und Bedrohung durch Russland
Gast wird noch bekanntgegeben.
Es kommentieren: der Kabarettist Florian Schroeder, die Unternehmerin und Autorin Franca Lehfeldt sowie der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Matthias Deiß.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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