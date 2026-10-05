Infineon hat zum Wochenschluss die DAX-Spitze erobert, angeschoben von schwachen US-Arbeitsmarktdaten und neuer Hoffnung auf sinkende Zinsen. Von Konzernmeldungen kam der Schwung allerdings nicht und am Montag verpuffte ein Teil der Bewegung schon wieder. Charttechnisch steht die Aktie nun an einer Zone, die den weiteren Weg vorgibt. Rekordumsatz trifft auf Margenlücke Im Geschäftsjahr hat sich der KI-Umsatz nach Angaben des Managements mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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