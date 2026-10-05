Die Hensoldt-Aktie ist im Vergleich zu anderen Rüstungswerten relativ stabil geblieben. Am Montag notiert sie aktuell bei 81 €, damit setzt sie ihre Seitwärtsbewegung fort. Hier stellt sich die Frage: Was macht sie besonders unter den Rüstungswerten und gibt es bessere Alternativen? Bank of America sieht Potenzial Letzte Woche äußerte sich der Analyst David Holmes zu den Aussichten von Rüstungswerten. Holmes unterscheidet bei der Beurteilung zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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