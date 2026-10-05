Steht die hartnäckige Korrektur bei Gold vor ihrem Ende oder schlägt sie ein neues Kapitel auf - womöglich in Form eines kapitalen Abverkaufs?In der aktuellen Situation ist mit Gold, aber auch mit den anderen Edelmetallen, kein Blumentopf zu gewinnen. Das Edelmetall steht seit Wochen unter Dauerdruck. Erholungsversuchen gelang es nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln, um die Korrektur zu beenden. Sie wurden rasch abverkauft. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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