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Asset Standard
05.10.2026 15:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Made in Germany: Gibt es ein Comeback?

02.10.2026 -

"Treffen sich drei Männer im Hotel Atlantic…" Was beginnt wie ein Altherrenwitz, bezieht sich in Wirklichkeit auf eine äußerst kurzweilige Diskussionsrunde angesehener Fachleute. Anfang dieser Woche durfte die antea ag in den Räumlichkeiten des altehrwürdigen Hotels an der Hamburger Außenalster zahlreiche Gäste begrüßen, um der Frage nachzugehen:

"Made in Germany - Auslaufmodell oder Comeback?" "Ja… nein… eigentlich schon, aber…" - bereits während des Begrüßungsgetränks fiel es den Teilnehmern der Veranstaltung schwer, einen einheitlichen Standpunkt zu finden. In der anschließenden Diskussionsrunde erhielten die Zuhörer dann viele Argumente für die "Comeback"-Variante. Gastgeber und Moderator Johannes Hirsch begrüßte dazu Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank sowie Prof. Henning Vöpel, Vorstand des Centrums für Europäische Politik, auf dem Podium.

Zur Einordnung der Konjunktur Deutschlands bemühte Schmieding einleitend das oft zitierte "Tal der Tränen", ergänzte aber: "Wir haben die Talsohle durchschritten."

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

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