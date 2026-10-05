Straubing (ots) -
Mit dem Landtagspräsidenten kann die AfD künftig ihren Gegnern das Wort entziehen, außerdem ernennt er formell die Spitze des Landesrechnungshofs. Die Szenen werden nicht so chaotisch sein wie vor zwei Jahren in Thüringen. Aber man sollte sich keine Illusionen machen: Die AfD wird dieses Amt nutzen, um es ihren Gegnern so schwer wie möglich zu machen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6365265
Mit dem Landtagspräsidenten kann die AfD künftig ihren Gegnern das Wort entziehen, außerdem ernennt er formell die Spitze des Landesrechnungshofs. Die Szenen werden nicht so chaotisch sein wie vor zwei Jahren in Thüringen. Aber man sollte sich keine Illusionen machen: Die AfD wird dieses Amt nutzen, um es ihren Gegnern so schwer wie möglich zu machen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6365265
© 2026 news aktuell