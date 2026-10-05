«Eine von der PP geführte Regierung halten wir für das wahrscheinlichste Wahlergebnis» Kommentar von Lizzy Galbraith, Politische Ökonomin bei Aberdeen Investments Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat eine vorgezogene Wahl für den 29. November ausgerufen. Sánchez will die wachsenden Proteste für eine Wohnungsreform nutzen, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu verbessern. Massenproteste nach einer Reihe bekannter Zwangsräumungen wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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