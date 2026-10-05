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Ein neuer globaler Forschungsbericht von Habitat for Humanity kommt zu dem Ergebnis, dass drei von vier Menschen bei lebensnotwendigen Ausgaben sparen, um sich Wohnraum leisten zu können



05.10.2026 / 15:50 CET/CEST

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ATLANTA, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Laut einem heute von Habitat for Humanity International veröffentlichten globalen Forschungsbericht zwingen die Wohnkosten Millionen von Menschen weltweit zu schwierigen Kompromissen, die auf Kosten der Ernährung, der Gesundheitsversorgung, der finanziellen Sicherheit und wichtiger Zukunftspläne gehen. Der Bericht mit dem Titel : Home at What Cost?, der auf landesweit repräsentativen Umfragen unter 30.000 Menschen in 22 Ländern basiert, zeigt, dass die Gesamtkosten für Wohnen weit über Miete oder Hypothekenzahlungen hinausgehen - sie umfassen auch das, worauf Menschen verzichten, um sich ein Zuhause zu sichern. Drei von vier Befragten (75 %) geben an, im vergangenen Jahr bei mindestens einer Ausgabe Einsparungen vorgenommen zu haben, um die Wohnkosten bestreiten zu können, wobei der größte Druck auf diejenigen lastet, die ohnehin schon in einer prekären Wohnsituation sind, darunter Menschen, die in informellen Wohnverhältnissen leben (89 %), Einkommensschwache (85 %) sowie jüngere Generationen - die Generation Z und die Millennials (81 %). Die Abstriche betreffen das Nötigste: Ein Drittel der Befragten (33 %) gibt weniger für Lebensmittel aus, 32 % greifen auf Ersparnisse oder Notfallreserven zurück und 13 % verschieben oder verzichten auf medizinische Versorgung, um sich ihr Zuhause leisten zu können. Trotz dieser Opfer sind viele Haushalte nach wie vor gefährdet: Fast die Hälfte der Menschen weltweit (48 %) gibt an, dass ein einziges unerwartetes Problem ihre Wohnsicherheit gefährden könnte. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum zwingt zudem zu Kompromissen in Sachen Sicherheit: 40 % geben an, dass sie ein gewisses Wohnrisiko in Kauf nehmen, da sicherere Wohnmöglichkeiten für sie unerschwinglich sind. Generell mangelt es den Menschen an Zuversicht, dass Lösungen in Sicht sind: 56 % geben an, dass das Wohnungswesen in ihrem Land kaputt ist oder nicht funktioniert. "Ein Eigenheim sollte niemals auf Kosten Ihrer Gesundheit oder Ihrer Zukunft gehen. Sie sollte die Grundlage für Gesundheit, Chancen und finanzielle Sicherheit bilden. Dennoch glaubt mehr als die Hälfte der Menschen, dass das Wohnungssystem in ihrem Land kaputt ist oder für sie einfach nicht funktioniert", sagte Jonathan Reckford, Geschäftsführer von Habitat for Humanity International. "Wir können keine Zukunft akzeptieren, in der die Menschen ihre Erwartungen daran, was ein Zuhause bieten sollte, zurückschrauben müssen. Die Studie zeigt, warum Regierungen, Unternehmen und Gemeinden zusammenarbeiten müssen, um Wohnungssysteme zu schaffen, die den Menschen helfen, sich eine Zukunft aufzubauen, anstatt nur die Gegenwart zu überstehen." Aufgeschobene Familiengründung, sinkendes Wohlbefinden

Die Auswirkungen der Wohnkosten gehen über die Haushaltsbudgets hinaus und beeinträchtigen das heutige Wohlbefinden der Menschen sowie die Zukunft, die sie sich erhoffen. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) gibt an, dass die Wohnkosten es ihnen erschweren, über die Gründung einer Familie nachzudenken. Bei der Generation Z und den Millennials steigt dieser Anteil auf 62 %.

Fast 6 von 10 Eltern und Erziehungsberechtigten (58 %) befürchten, dass die Wohnkosten die Chancen ihrer Kinder einschränken. Dies verdeutlicht, wie der Druck auf dem Wohnungsmarkt wichtige Meilensteine im Leben verzögert und es erschwert, langfristige Sicherheit zu erlangen.

Die Sorgen um den künftigen Erwerb von Wohneigentum sind in Ländern mit höherem Einkommen am größten, insbesondere in Nordamerika, wo mehr als die Hälfte der Nicht-Eigentümer in Kanada (56 %) und fast die Hälfte in den USA (42 %) angeben, dass sie nicht damit rechnen, irgendwann in ihrem Leben eine eigene Immobilie zu besitzen.

Dabei ist die Unzufriedenheit mit den Wohnverhältnissen in Ländern mit niedrigem Bruttosozialprodukt am höchsten, wie beispielsweise in der Elfenbeinküste (66 %) und in Äthiopien (63 %), verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 35 %.

Mehr als jeder Dritte (35 %) gibt an, dass die Wohnsituation eine der größten Stressquellen in seinem Leben darstellt; dieser Anteil steigt auf 64 % bei den Befragten, die in informellen Wohnverhältnissen leben, und auf 39 % bei den jüngeren Generationen (Generation Z und Millennials). Mieter geben fast 1,5-mal häufiger als Eigenheimbesitzer an, dass sich ihre Wohnsituation negativ auf ihre Gesundheit auswirken könnte (28 % gegenüber 19 %). Unterdessen geben weltweit fast 9 von 10 Befragten (89 %) an, dass eine sichere, komfortable und verlässliche Wohnsituation ihnen hilft, psychisch gesund zu bleiben. Dies unterstreicht, dass Wohnen nicht nur eine finanzielle Frage ist, sondern zunehmend das Wohlbefinden, die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit der Menschen prägt, für sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Auch die Sicherheit im Wohnbereich wird zunehmend durch den Klimawandel beeinträchtigt: Fast ein Drittel der Menschen (30 %) geht davon aus, dass extreme Wetterereignisse das Leben an ihrem Wohnort in den nächsten drei Jahren erschweren werden, während 18 % angeben, dass ihre Wohnung sie nicht vor extremen Wetterereignissen wie Hitze, Kälte oder Überschwemmungen schützt. Regierungen, Unternehmen der Privatwirtschaft, die Zivilgesellschaft und Einzelpersonen müssen alle ihren Beitrag leisten, um sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu Wohnraum erhalten, der ihre Chancen erweitert, anstatt sie einzuschränken. "Habitat for Humanity" fordert Regierungen dazu auf, durch politisches Engagement und Investitionen den Schritt von Versprechungen hin zu konkreten Wegen zur Wohnraumversorgung zu vollziehen; Unternehmen dazu, die Möglichkeiten der Wohnraumfinanzierung auszuweiten und innovativ zu gestalten; Gleichgesinnte und Partner dazu, Erkenntnisse in Taten umzusetzen, indem sie auf politische Veränderungen, Finanzierung und Rechenschaftspflicht drängen; sowie Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu, ihre Stimme, ihre Fähigkeiten und ihre Netzwerke einzusetzen, um nachhaltige Lösungen im Wohnungswesen voranzutreiben. Der Bericht enthält eine detailliertere Aufschlüsselung dieser Ergebnisse, einschließlich länderbezogener und demografischer Erkenntnisse. Weitere Informationen zu dem Bericht oder zu Habitat for Humanity International finden Sie unter , habitat.org/HomeAtWhatCost und. Methodik

Die landesweit repräsentative Umfrage wurde zwischen dem 10. April und dem 30. Juni 2026 in 22 Ländern durchgeführt und umfasste die Meinungen von 30.758 Personen. Die Untersuchung wurde in verschiedenen Ländern durchgeführt, darunter Argentinien, Australien, Barbados, Brasilien, Kanada, die Elfenbeinküste, Ägypten, Äthiopien, Guatemala, Indonesien, Irland, Kenia, Mexiko, Nepal, Nigeria, Polen, Südafrika, Südkorea, Trinidad und Tobago, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Dieser Bericht basiert auf einer von Habitat for Humanity International in Auftrag gegebenen Original-Meinungsumfrage, mit der besser verstanden werden soll, wie Menschen das Thema Wohnen in ihrem Alltag erleben. Die Studie sollte die vorhandenen Daten zum Wohnungswesen ergänzen, indem sie über Indikatoren auf Systemebene hinausging und erfasste, wie sich das Wohnungswesen auf das Sicherheitsgefühl, die Erschwinglichkeit, die Stabilität, die Würde, die Gesundheit, die Chancen und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen auswirkt. Über Habitat for Humanity

Habitat for Humanity ist eine Bewegung von Menschen in Ihrer Region und auf der ganzen Welt, die gemeinsam daran arbeiten, wohlhabendere und lebendigere Gemeinschaften zu schaffen, indem sie dafür sorgen, dass jeder einen sicheren und bezahlbaren Ort hat, den er sein Zuhause nennen kann. Seit unserer Gründung im Jahr 1976 als christliche Organisation haben wir gemeinsam weltweit mehr als 65 Millionen Menschen dabei geholfen, durch den Zugang zu menschenwürdigem Wohnraum ihre Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wir haben dies erreicht, indem wir mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, um ihre Häuser zu bauen, zu reparieren und zu finanzieren, indem wir neue Wege des Bauens und der Finanzierung entwickeln und indem wir uns für eine Politik einsetzen, die den Bau von und den Zugang zu Wohnraum für alle erleichtert. Gemeinsam bauen wir Häuser, Gemeinschaften und Hoffnung. Weitere Informationen finden Sie unter habitat.org View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-neuer-globaler-forschungsbericht-von-habitat-for-humanity-kommt-zu-dem-ergebnis-dass-drei-von-vier-menschen-bei-lebensnotwendigen-ausgaben-sparen-um-sich-wohnraum-leisten-zu-konnen-302898464.html



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