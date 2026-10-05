Frankfurt (Oder) (ots) -"Vergiss Aids nicht" startet am 6. Oktober in die zweite Kampagnenrunde - mit neuem TV-Spot, neuer Website und einer Social-Media-Aktion rund um HIV-Tests und Selbstfürsorge.Die HIV-Awareness-Kampagne geht in die zweite Runde: Mit dem Claim "Spieglein, Spieglein an der Wand - ich halte mein HIV-Test in der Hand" und einem neuen Drehbuch reißt das Projekt die letzten Mauern aus Scham und Tabu ein.Nachdem Staffel 1 der erfolgreichen Aufklärungskampagne (Claim: "Ich kenne meinen HIV-Status und du?") das Schweigen zum Thema HIV eindrucksvoll brechen konnte, kommt jetzt eine neue, radikal ehrliche Fortsetzung. Prominente Unterstützung für die Drehbücher erhalten die Macher dabei von den bekannten TV-Größen Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel.Ab jetzt gilt: Schluss mit der Scheinheiligkeit - HIV-Selbsttests sind wie Zähneputzen! Unter dem provokanten Claim bricht die neue Kampagne gnadenlos mit dem antiquierten Stigma rund um das Thema HIV. Statt verstaubter Aufklärungsbroschüren gibt es hochglänzende Realität.Im neuen 30-Sekunden-Spot präsentieren Micaela Schäfer in einem kompromisslos cleanen Luxus-Badezimmer und Julian F. M. Stöckel umgeben von exzentrischer Glitzer-Ästhetik ihre Selbsttests. Die Message sitzt: Sich zu testen ist kein Tabubruch, sondern pure Hygiene und Selbstfürsorge."Natürlich teste ich mich regelmäßig. Darling, das ist wie Zähneputzen. Ganz einfach, ganz normal." - Julian F. M. Stöckel"Spieglein, Spieglein an der Wand ... ich halte mein HIV-Test in der Hand. Testen schützt dich. Und die, die du liebst." - Micaela SchäferVom Slogan zur Provokation: Der Spiegel lügt nichtWährend Staffel 1 das Bewusstsein weckte, zwingt die Fortsetzung das Publikum zum direkten Augenkontakt. Der Spiegel wird zum Symbol für Selbstverantwortung: Wer hineinschaut, muss Farbe bekennen.Gleichzeitig wird die virale "UND DIE DIE DU LIEBST"-Challenge auf Social Media zur Pflichtübung für alle, die sich hinter Ausreden verstecken. Unter dem Motto "Spread the love, not the fear" wird nicht mehr diskutiert, sondern nominiert, getestet und gepostet. Unter vergissaidsnicht.com finden Interessierte die Website des Vereins mit weiteren Informationen und Möglichkeiten, die Sache zu unterstützen.Fazit: 2026 sollte ein HIV-Test kein Grund für Scham mehr seinHIV-Prävention ist längst kein Nischenthema mehr - sie ist modern, verdammt sexy und geht jeden an. Mit dieser harten, humorvollen und kompromisslosen Inszenierung setzen Schäfer, Stöckel und das kreative Team ein gesundheitspolitisches Statement, das niemand übersehen kann.Pressematerial zum DownloadTV-Spot in 4K, Pressemitteilung, Plakatmotive und Pressefotos stehen honorarfrei zur redaktionellen Verwendung bereit: https://www.sunset-digital.com/presse/vergiss-aids-nicht/Interviewanfragen an Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel leiten wir selbstverständlich weiter.Über die KampagneIdee, Drehbuch & Claim-Entwicklung: Jan SchwertnerProminente Testimonials: Micaela Schäfer, Julian F. M. StöckelEhrenamtlich unterstützt von der Sunset Digital GmbH - www.sunset-digital.comFotos: KreativMedia | Marten RonneburgÜber Vergiss Aids nicht e.V.Wir sind Vergiss Aids nicht e.V. - ein bundesweit aktiver Verein, der seit Jahren Aufklärungsarbeit rund um HIV und AIDS leistet. Wir machen laut, was viele leise gemacht haben: Prävention, Sichtbarkeit und Solidarität mit Betroffenen.In Deutschland leben rund 90.800 Menschen mit HIV. Viele wissen es nicht. Viele erleben Stigma statt Solidarität. Genau hier setzen wir an - mit TV-Spots, Radiokampagnen, Plakatmotiven, Social-Media-Formaten und Aktionen im öffentlichen Raum.Unabhängig. Gemeinnützig. Anerkannt. Der Verein ist beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) unter VR 7081 FF eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, Mitgliedschaften und Sponsoren - nicht durch öffentliche Mittel oder Werbung.Pressekontakt:Vergiss Aids nicht e.V.Leipziger Straße 197, 15230 Frankfurt (Oder)Telefon: 0160 1022222 · 0160 1440000E-Mail: presse@ikmhs.deWeb: vergissaidsnicht.comPressematerial: https://www.sunset-digital.com/presse/vergiss-aids-nicht/Original-Content von: Sunset Digital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162869/6365294