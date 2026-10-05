Folgendes Andienungsrecht hat am 06.10.2026 den letzten Handelstag:
The following tender right will have its last trading day on 06.10.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YGE8 BKH0 Brockhaus Technologies AG GER0
Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden.
The following tender right will have its last trading day on 06.10.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YGE8 BKH0 Brockhaus Technologies AG GER0
Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden.
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