Auf der ersten EFX wird Delvitech die Kundenvorteile seiner KI-nativen AOI- und SPI-Technologie präsentieren, an einer live betriebenen SMT-Produktionslinie europäischer Zulieferer teilnehmen und den Ausbau seiner industriellen Präsenz in Stabio und Bangalore vorstellen

STUTTGART, Deutschland, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delvitech, ein Schweizer Unternehmen, das auf KI-native Lösungen für die automatisierte optische Inspektion (AOI) und Solder Paste Inspection (SPI) spezialisiert ist, wird an der ersten Ausgabe der EFX - Expo for Electronics Manufacturing teilnehmen, die vom 6. bis 8. Oktober in Stuttgart stattfindet. Die neue Veranstaltung bringt die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung in einem interaktiven Format zusammen, das auf Technologie, Wissensaustausch und Networking ausgerichtet ist. Delvitech wird seine Vision der Inspektion als konkreten Hebel zur Verbesserung von Qualität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit vorstellen.

Die KI-native Inspektionsarchitektur von Delvitech integriert proprietäre neuronale Netzwerke, patentierte True-3D-Optik, FPGA-Verarbeitung sowie Neith, die webbasierte KI-Softwareplattform des Unternehmens für Inspektionsprogrammierung, Maschinensteuerung und Datenmanagement. Während des laufenden Inspektionszyklus erkennt und klassifiziert das System Leiterplattenmerkmale in Echtzeit und hilft Herstellern dabei, die Genauigkeit zu steigern, Fehlmeldungen zu reduzieren und die gesamten Qualitätskosten zu senken.

Die konfigurierbare Horus-Plattform unterstützt 3D-SPI, Pre-Reflow-AOI, Post-Reflow-AOI und weitere Leiterplatten-Inspektionsanwendungen innerhalb derselben Hardware- und Softwareumgebung. Dadurch werden Programmierung, Training, Service und Ersatzteilmanagement vereinfacht. Der Training Manager ermöglicht es Kunden zudem, Inspektions-Know-how produkt-, maschinen-, linien- und standortübergreifend zu bewahren und wiederzuverwenden. Dies verringert die Abhängigkeit von einzelnen Bedienern und unterstützt einen schnelleren Produktionshochlauf.

Auf der EFX wird Delvitech Horus 3D AOI in eine live betriebene, durchgängige SMT-Produktionslinie integrieren, die gemeinsam mit Essemtec, Paggen und Inventec Performance Chemicals sowie dem deutschen Delvitech-Distributor Kübler Hightech präsentiert wird. Die vollständig mit Lösungen europäischer Zulieferer aufgebaute Linie wird einen vernetzten Produktionsprozess von der Materialvorbereitung über Jetting, Bestückung und Inspektion bis zum Reflow demonstrieren.

Delvitech bedient qualitätskritische Branchen wie Automotive und Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt, Medizinelektronik, Industrie- und Leistungselektronik sowie EMS. Der Automobilbereich bleibt eine strategische Priorität. Angesichts des zunehmenden Kosten- und Leistungsdrucks für europäische Hersteller investiert Delvitech weiterhin in Technologien, die die operative Effizienz erhöhen und die Gesamtkosten der Inspektion reduzieren.

Delvitech baut zudem seine Fertigungspräsenz durch neue Standorte in Stabio in der Schweiz und Bangalore in Indien aus. Stabio wird sich auf optische Köpfe der nächsten Generation konzentrieren und eine Kerntechnologie im eigenen Haus halten, um weltweit eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Die anfängliche Investition beträgt rund CHF 650.000-700.000. Das Werk in Bangalore soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen, die Fertigungskapazitäten erweitern und die Nähe zu internationalen Kunden stärken. Die anfängliche Investition von USD 10 Millionen soll im Laufe der Zeit auf USD 25-30 Millionen steigen.

"Wir freuen uns, an der ersten Ausgabe der EFX teilzunehmen, die der europäischen Elektronikfertigungsbranche ein wertvolles neues Forum bietet", sagte Roberto Gatti, Gründer und CEO von Delvitech. "Durch die Verbindung einer Live-Produktionserfahrung mit unserer KI-nativen Inspektionstechnologie und langfristigen Investitionen in industrielle Kapazitäten möchten wir zeigen, wie Inspektion messbaren Mehrwert schaffen und zu einem Treiber der Wettbewerbsfähigkeit werden kann."

Weitere Informationen: https://delvi.tech

Weitere Informationen zur EFX 2026: EFX

Federico Robbiati

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