Gold legt zu. Leicht zwar, aber beständig. Am Nachmittag kostete eine Feinunze in London 4.152 US$, ein Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem Freitag. Frankreich als Unruheherd Noch im September hatte das Edelmetall rund sechs Prozent nachgegeben, danach stabilisierte sich der Preis. Jetzt sind es die politischen und fiskalischen Spannungen in Frankreich, die das Bild prägen. Die Renditen am französischen Anleihemarkt steigen, und die Verunsicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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