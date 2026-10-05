Wenn du zu den Prime Deal Days einen neuen Laptop oder PC in den Warenkorb legen möchtest, solltest du nicht das erstbeste Modell auswählen. Auf welche Komponenten du besonders achten und was du vermeiden solltest. Die Amazon Prime Deal Days bringen für Tech-Begeisterte, die sich nach neuem Equipment umschauen, zahlreiche Angebote mit sich. Doch gerade beim Kauf eines neuen Laptops oder PCs ist es schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer einfach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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