Der Irak transportiert sein Rohöl erstmals seit Jahrzehnten selbst durch die Straße von Hormus, um teure Preisabschläge zu vermeiden. Aramco warnt zugleich, das Auffüllen der geleerten Lager könne bis zu zwei Jahre dauern. Brent hält sich über 100 Dollar - aus Anlegersicht bleiben Zweifel an den Entspannungssignalen.Bagdad bricht mit einer jahrzehntealten Praxis. Statt Käufer ihr Rohöl wie üblich im Hafen von Basra abholen zu lassen, hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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