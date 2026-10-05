Gold startet mit Kursgewinnen in die neue Woche und behauptet sich trotz eines starken US-Dollars und hoher Anleiherenditen. Gold-Futures steigen wieder über 4.180 US-Dollar je Feinunze, nachdem die Preise zum Ende der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten waren. Unterstützung liefern vor allem nachlassende Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in den USA sowie die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen.Gold-Futures steigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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