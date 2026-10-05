Hamburg (ots) -Zum Channel Aid-Finale traf Calum Scott auf das 63-köpfige Lufthansa Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi. Mit LEONY als Überraschungsgast und kostenlosen Livestreams auf YouTube und TikTok LIVE wurde der Abend zum gemeinsamen Erlebnis über Ländergrenzen hinweg.Im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg begann der Abend, auf Bildschirmen rund um die Welt ging er weiter: Am 3. Oktober brachte Calum Scott seine Songs gemeinsam mit dem 63-köpfigen Lufthansa Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi auf die Channel-Aid-Bühne. Das ausverkaufte Konzert wurde weltweit kostenlos auf YouTube und TikTok LIVE übertragen und erreichte knapp 100.000 Zuschauer weltweit. Damit konnten auch Fans weit über Hamburg hinaus Teil dieses besonderen Abends werden.Bekannte Songs, neuer Sound und ein überraschendes DuettCalum Scotts Stimme stand im Zentrum eines Programms, das zwischen persönlichen Balladen und energiegeladenen Tracks wechselte. Songs wie "You Are the Reason", "Biblical", "No Matter What" und "Dancing on My Own" trafen auf den vollen Klang des Orchesters. Die Arrangements eröffneten neue Facetten seiner Musik und gaben den emotionalen Texten zusätzlichen Raum. Auch Songs wie "Avenoir", "God Knows", "Roots", "Where Are You Now", "Whistle" und "I Wanna Dance with Somebody" begeisterten das Publikum mit dem besonderen Sound, der im Zusammenspiel mit dem Orchester entstand.Für die Fans gab es außerdem eine besondere Überraschung: Die deutsche Singer-Songwriterin LEONY kam als Special Guest für "Stay" auf die Bühne und begeisterte im Duett mit Calum Scott das Publikum im Theatersaal und im Livestream. Außerdem sorgte ein weiteres Duett für einen Gänsehautmoment: Während "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" senkte sich eine LED-Wand auf die Bühne, auf der Whitney Houston in einer Videoaufnahme zu sehen war. Ihre Stimme verband sich mit Calum Scotts Live-Performance zu einem besonderen Tribute an die Sängerin.Wie besonders dieser Abend auch für Calum Scott selbst war, zeigte sich zum Ende der Show. Bei seinen abschließenden Worten wurde der Sänger sichtlich emotional und kämpfte mit den Tränen. Ein bewegender Moment, der deutlich machte, welche Bedeutung der Auftritt für ihn hatte und zugleich unterstrich, wie besonders es für die beteiligten Künstler:innen ist, Teil von Channel Aid zu sein.Von der Bühne direkt in die CommunityÜber YouTube und TikTok LIVE öffnete Channel Aid das Konzert für ein internationales Publikum. Fans konnten die Show in Echtzeit verfolgen und so wurde aus dem Hamburger Konzert ein gemeinsames Erlebnis über Ländergrenzen hinweg. Für die YouTube-Übertragung kam professionelle ARRI-Kameratechnik zum Einsatz. Diese machte es möglich, die Performance, das Zusammenspiel mit dem Orchester und die Atmosphäre im Deutschen SchauSpielHaus auch auf den Bildschirm zu bringen.Bei Channel Aid fließen Einnahmen aus Views, Streams und digitalen Interaktionen in soziale Projekte. Geteilte Konzertmomente und Social Impressions erhöhen die Sichtbarkeit und können weitere Spendenerlöse anstoßen. So wirkt der Abend über den letzten Song hinaus.Nach den beiden Kontra-K-Shows bildete Calum Scotts Auftritt das Finale von Channel Aid - live in Concert 2026 in Hamburg: drei Abende mit einer gemeinsamen Idee - Menschen durch Musik zusammenzubringen und die Reichweite für den guten Zweck zu nutzen.Gemeinsam mit starken Partnern wie Lufthansa Airline, Mastercard, Marriott Bonvoy, Engel & Völkers, Carlsberg, OTTO und Wall schafft Channel Aid auch 2026 erneut eine Plattform, die Musik, Emotionen und soziales Engagement auf einzigartige Weise verbindet. Alle Details zu Channel Aid, den Shows, der Location, den Künstlern, den Partnern, sowie der Charity-Arbeit sind auf der Channel Aid Website (https://channel-aid.com/) verfügbar.CHANNEL AIDChannel Aid ist eine Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.Pressekontakt:S-T-PR. COM LTD - Stephanie Taranu - 1st Floor Cromwell House - London - WC1V 6HZE-Mail: hello@s-t-pr.comOriginal-Content von: Channel Aid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6365335