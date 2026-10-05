Vasion, das Unternehmen für intelligente Druckautomatisierung, gab heute seine Einstufung als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions 2026 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US54124826, September 2026) bekannt.

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Laut IDC MarketScape sollten "Organisationen in Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel Vasion in Betracht ziehen, wenn sie ihre Geschäftsprozesse rund um Druck, Output sowie agentische oder regelbasierte Workflows automatisieren möchten. Die Lösungen von Vasion können Kunden insbesondere dabei unterstützen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu bündeln. Dies gilt vor allem, wenn ein zentrales Portal benötigt wird, dessen Funktionen über das Print Management hinausgehen, oder wenn eine FedRAMP-High-Autorisierung, ein SOC-2-Type-II-Bericht oder eine Zertifizierung nach ISO 27001/42001 erforderlich ist."

"Im IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions zeigt Vasion, wie Unternehmen verschiedener Branchen Druck, Output und agentische Workflows in einer einheitlichen Geschäftsprozessautomatisierung zusammenführen und zugleich strenge Compliance-Anforderungen erfüllen können", so Evan Hardie, Senior Research Director, Consumer Devices Lead bei IDC.

Darüber hinaus belegt Vasion laut der IDC-Studie Market Share: Worldwide and U.S. Device and Print Management Shares, 2025 Strong Years for Market Leaders beim Marktanteil in den USA 2025 den ersten Platz. Weltweit teilt sich das Unternehmen im Markt für Geräte- und Print-Management statistisch den Spitzenplatz [1].

Die Druckinfrastruktur wurde traditionell weitgehend unabhängig von vielen anderen Bereichen der Unternehmens-IT betrieben, die inzwischen modernisiert wurden. Identitätsverwaltung, Endpoint-Management und Speicher wurden zunehmend in die Cloud verlagert, während beim Drucken nach wie vor häufig Server, Treiber und eine über verschiedene Standorte und Rechenzentren verteilte Infrastruktur zum Einsatz kommen. Mit der Modernisierung dieser Strukturen wird auch die Druckumgebung Teil umfassenderer strategischer Entscheidungen von CIOs über Infrastruktur, Sicherheit und den unternehmensweiten Informationsfluss.

"Für uns bestätigt die Anerkennung durch IDC MarketScape unseren Ansatz: Print Management sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern Teil einer umfassenden, intelligenten Automatisierungsstrategie sein", so Scott Lee, Chief Product Officer bei Vasion. "Unser Ziel ist es, jedes Dokument ob gedruckt oder digital in einen automatisierten, KI-fähigen Workflow einzubinden. Diese Auszeichnung bestätigt uns, dass wir mit unserem Ansatz richtig liegen, und spornt uns an, für unsere Kunden noch schneller voranzukommen."

Vasion betreut weltweit mehr als 14.000 Kunden, darunter Hunderte der größten Unternehmen der Welt. Ein kostenloser Auszug aus dem IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions 2026 Vendor Assessment ist hier erhältlich.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape liefert einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt. Die zugrunde liegende Methodik basiert auf einer umfassenden Bewertung anhand qualitativer und quantitativer Kriterien und stellt die Position der einzelnen Anbieter im jeweiligen Markt in einer übersichtlichen Grafik dar. Der Capabilities-Score bewertet die kurzfristige Leistungsfähigkeit eines Anbieters in den Bereichen Produkt, Go-to-Market und operative Umsetzung. Der Strategy-Score bewertet, wie gut die Strategien eines Anbieters über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Die Größe der Kreise gibt den Marktanteil des jeweiligen Anbieters wieder. Ein Plus-, Neutral- oder Minuszeichen neben dem Anbieternamen zeigt dessen jährliche Wachstumsrate im Verhältnis zum jeweiligen Markt an.

Über Vasion

Vasion ist ein Anbieter für intelligente Druckautomatisierung, der die digitale Transformation vereinfacht, indem er Druckserver überflüssig macht, Druckumgebungen konsolidiert und Dokumenten-Workflows digitalisiert. Mit PrinterLogic hat Vasion den serverlosen, direkten IP-Druck maßgeblich vorangetrieben und gestaltet heute mit einer der sichersten Cloud-nativen Plattformen der Welt das moderne Output Management neu. Vasion ist nach ISO 42001 und ISO 27001 zertifiziert, verfügt über einen SOC-2-Type-II-Bericht und besitzt die FedRAMP-High-Autorisierung. Mehr als 14.000 Kunden weltweit, darunter Hunderte führende globale Unternehmen, nutzen Vasion, um ihre Druckumgebungen zu modernisieren, zu konsolidieren, zu automatisieren und abzusichern sowie KI auf Dokumentenebene einzusetzen. Mehr erfahren Sie unter vasion.com.

Hinweise für die Redaktion: Quellen zu den genannten Statistiken

[1] IDC, Market Share: Worldwide and U.S. Device and Print Management Shares, 2025 Strong Years for Market Leaders, Evan Hardie und Geoffrey Wilbur, Juli 2026.

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